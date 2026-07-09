article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? 9 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 9 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.07.2026 - 12:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Temmuz ayının bu güneşli günlerinde ev düzeninizi yenileyecek pratik askı setlerinden serinletici kule vantilatörlere, spor ayakkabılardan cilt sağlığı, kahve stokları ve tekstil ürünlerine kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, çoklu alım sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 09.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siveno Bitkisel Sinek Kovucu Sprey, yılın en düşük fiyatıyla 349,90 TL yerine net 249,90 TL!

Siveno Bitkisel Sinek Kovucu Sprey, yılın en düşük fiyatıyla 349,90 TL yerine net 249,90 TL!

Yaz tatillerinde, balkonda veya kampta sivrisinekleri vücudunuzdan tamamen uzak tutan, 50 ml seyahat boyuyla çantada taşınması aşırı pratik bitkisel losyon.

Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey Losyon Bitkisel 50 ml

Songmics 50'li Paket Kadife Takım Elbise Askısı hızlı satan fırsat avantajıyla 1.559,00 TL!

Songmics 50'li Paket Kadife Takım Elbise Askısı hızlı satan fırsat avantajıyla 1.559,00 TL!

Gömlek ve takım elbiselerin dolap içinde kaymasını önleyen kadife yüzeyi ve incecik tasarımıyla gardırobunuzda saniyeler içinde bir düzen yaratıyor.

SONGMICS 50'li Paket Kadife Askı

Fairy Platinum 72 Yıkama Limon Kokulu Bulaşık Tableti, günün öne çıkan fırsatıyla net 481,94 TL!

Fairy Platinum 72 Yıkama Limon Kokulu Bulaşık Tableti, günün öne çıkan fırsatıyla net 481,94 TL!

Zorlu kurumuş yağları tek yıkamada tertemiz yapan, kalitesiyle ev ekonomisinde bu hafta herkesin sepetine adetli eklediği en temel hijyen stoğu.

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü 72 Yıkama

Einhell Akülü Darbeli Vidalama, son 60 günün en ucuz fiyat alternatifiyle net 2.820,90 TL!

Einhell Akülü Darbeli Vidalama, son 60 günün en ucuz fiyat alternatifiyle net 2.820,90 TL!

Kömürsüz motor teknolojisi ve 60 Nm tork gücüyle evdeki tüm tamirat ve montaj işlerini profesyonelce çözen çok güçlü bir akülü vidalama cihazı.

Einhell Professional Akülü Darbeli Vidalama Solo

Evidea Paslanmaz Çelik Yemek Termosu, Premium üyelerine özel net 579,52 TL sepet fiyatıyla yayında!

Evidea Paslanmaz Çelik Yemek Termosu, Premium üyelerine özel net 579,52 TL sepet fiyatıyla yayında!

Ofiste, plajda veya seyahatlerde ev yemeklerini ve çorbaları saatlerce sıcacık koruyan, 500 ml ideal hacme sahip lacivert renkli şık çelik termos.

Evidea Kitchen Lacivert Yemek Termosu 500 ml

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

7Go 30 İnç Kule Tipi Vantilatör 1.529,15 TL yerine net yaz fırsatı fiyatıyla sadece 1.199,00 TL!

7Go 30 İnç Kule Tipi Vantilatör 1.529,15 TL yerine net yaz fırsatı fiyatıyla sadece 1.199,00 TL!

3 kademeli hız ayarı ve otomatik salınım özelliğiyle çalışma odalarını ve salonları saniyeler içinde sessizce ferahlatan çok ekonomik bir kule tipi fan.

7Go 30 Inç Kule Tipi Vantilatör

Oral-B iO2 Siyah Şarjlı Diş Fırçası, günün en dikkat çeken sepet kolaylığıyla net 2.399,20 TL!

Oral-B iO2 Siyah Şarjlı Diş Fırçası, günün en dikkat çeken sepet kolaylığıyla net 2.399,20 TL!

Tek bir şarjla 4 haftaya varan pil ömrü sunan, diş hekimi kalitesinde derinlemesine beyazlık ve diş eti koruması sağlayan yeni nesil elektrikli fırça.

Oral-B iO2 Siyah Şarjlı Diş Fırçası

Züber Yer Fıstığı Ezmesi, ONEDİO350 indirim koduyla 1.200 TL'ye 350 TL sepet avantajıyla sizi bekliyor!

Züber Yer Fıstığı Ezmesi, ONEDİO350 indirim koduyla 1.200 TL'ye 350 TL sepet avantajıyla sizi bekliyor!

Spor rutinlerinde enerji seviyesini yükselten, çıtır parçacıklı ve katkısız temiz içeriğiyle sağlıklı beslenenlerin sepetine adetli eklediği çıtır ezme.

Züber Crunchy Yer Fıstığı Ezmesi 315g

Moliendo Kahvelerde marka gününe özel sepette %35 net indirimle!

Moliendo Kahvelerde marka gününe özel sepette %35 net indirimle!

Mutfakları saniyeler içinde tam bir kahve dükkanına çeviren, yoğun kreması ve zengin aromasıyla espresso tutkunlarının en çok sipariş verdiği 250 gr paket.

Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve 250 g

New Balance 740 Gri Unisex Spor Ayakkabı onedio25 koduyla 7.249,00 TL yerine net 5.436,75 TL!

New Balance 740 Gri Unisex Spor Ayakkabı onedio25 koduyla 7.249,00 TL yerine net 5.436,75 TL!

Retro esintili şık gri tasarımı ve üstün taban yastıklamasıyla sokak modasında bu hafta da herkesin sepetine eklediği en popüler ve en rahat spor ayakkabı.

New Balance 740 Gri Unisex Spor Ayakkabı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lela marka elbiseler 500 TL altı en fiyat avantajıyla kapıda!

Lela marka elbiseler 500 TL altı en fiyat avantajıyla kapıda!

Yaz akşamlarında ve günlük yürüyüşlerde tiril tiril fitilli kumaş dokusuyla serinlik sunan, belden bağlamalı şık ve kurtarıcı siyah kruvaze elbise favorimiz oldu.

Lela Belden Bağlamalı Kruvaze Yaka Fitilli Kadın Elbise

Cosmed ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim fırsatı!

Cosmed ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim fırsatı!

Cildi kurutmadan ve germeden gün boyu biriken tüm kir ve makyaj kalıntılarından nazikçe arındıran, bu haftanın en çok satan yüz temizleme jeli.

COSMED Day to Day Gentle Cleansing Gel 200 ML

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın