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Amazon Yaz Fırsatları'nda Öne Çıkan İndirimli Ürünler

etiket Amazon Yaz Fırsatları'nda Öne Çıkan İndirimli Ürünler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.07.2026 - 14:12
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Amazon Yaz Fırsatları kapsamında teknolojiden modaya, mutfak ekipmanlarından kişisel bakıma kadar en çok satan hit ürünlerde devasa fiyat düşüşleri başladı. Stoklar tükenmeden önce sepetinizi onaylamak için bu popüler indirimleri mutlaka inceleyin.

Bu içerik 08.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Adidas Ultimashow 2.0 Spor Ayakkabı 2.198,92 TL yerine yılın en düşük fiyatıyla net 1.874,00 TL!

Adidas Ultimashow 2.0 Spor Ayakkabı 2.198,92 TL yerine yılın en düşük fiyatıyla net 1.874,00 TL!

Yaz aylarında yürüyüş ve antrenman rutinleri için konfor arayanların kapış kapış aldığı, harika fiyatlı çok satan bir model.

adidas ULTIMASHOW 2.0 Spor Ayakkabı

Anthony Jackson Titanium 3'lü Valiz Seti yılın en düşük fiyatıyla net 3.674,04 TL!

Anthony Jackson Titanium 3'lü Valiz Seti yılın en düşük fiyatıyla net 3.674,04 TL!

Yaz tatili ve seyahat planları öncesinde bavul eksiği olanlar için hem ultra dayanıklı hem de fiyatı aşırı uygun bir set.

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Valiz 3'lü Set

Celly Magsafe Uyumlu 10.000 mAh Powerbank %29 indirimle 839,40 TL yerine net 597,90 TL!

Celly Magsafe Uyumlu 10.000 mAh Powerbank %29 indirimle 839,40 TL yerine net 597,90 TL!

Yaz seyahatlerinde ve dışarıda şarj bitme derdini tamamen çözen, kablosuz şarj destekli çok pratik ve ekonomik bir kurtarıcı.

Celly Magsafe Uyumlu 10.000 mAh Powerbank

Adidas Mercedes-AMG F1 Baseball Şapka %33 indirimle 1.574,00 TL yerine net 1.049,00 TL!

Adidas Mercedes-AMG F1 Baseball Şapka %33 indirimle 1.574,00 TL yerine net 1.049,00 TL!

Yaz sıcaklarında tarzınıza anında çok cool bir hava katacak, spor tutkunlarının listelerde anında tükettiği şık bir aksesuar.

adidas MERCEDES - AMG PETRONAS F1 Team Baseball Cap

Brielle Ranforce Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti %41 indirimle 1.175,94 TL yerine net 695,00 TL!

Brielle Ranforce Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti %41 indirimle 1.175,94 TL yerine net 695,00 TL!

Yaz gecelerinde tiril tiril ve serin bir uyku konforu sunan, kalitesiyle ev tekstilinde bu hafta kapış kapış giden pamuklu set.

Brielle Ranforce Düz Pamuk Nevresim Seti

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LEGO Şanslı Kedi Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti %16 indirimle 1.499,00 TL yerine net 1.260,99 TL!

LEGO Şanslı Kedi Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti %16 indirimle 1.499,00 TL yerine net 1.260,99 TL!

Hem çocuklar için harika bir yaratıcı aktivite hem de ev dekorasyonuna şans katacak çok sevimli bir popüler hediye alternatifi.

LEGO Şanslı Kedi Yapım Seti

Elektrikli Otomatik Şarjlı Baharat Öğütücü %36 indirimle 1.859,00 TL yerine net 1.199,00 TL!

Elektrikli Otomatik Şarjlı Baharat Öğütücü %36 indirimle 1.859,00 TL yerine net 1.199,00 TL!

Mutfakta tek tuşla taze tuz ve karabiber öğütme kolaylığı sunan, şık tasarımıyla sofralara çok yakışan modern bir yardımcı.

Elektrikli Tuz ve Karabiber Değirmeni Şarjlı Otomatik Öğütücü

Bialetti Rainbow 1 Cup Espresso Pişirici %44 indirimle 1.437,99 TL yerine net 807,99 TL!

Bialetti Rainbow 1 Cup Espresso Pişirici %44 indirimle 1.437,99 TL yerine net 807,99 TL!

İtalyan kahve kalitesini kırmızı renkli şık alüminyum gövdesiyle mutfağınıza taşıyan, son 90 günün en ucuz moka pot fırsatı.

Bialetti Rainbow 1 Cup Ocak Üstü Espresso Pişirici

Karaca Owen Large Bambu Kesme Tahtası net fiyat kolaylığıyla doğrudan sadece 185,00 TL!

Karaca Owen Large Bambu Kesme Tahtası net fiyat kolaylığıyla doğrudan sadece 185,00 TL!

Yemek hazırlığı süreçlerinde hem çok sağlıklı bir kullanım sunan hem de kalitesiyle mutfakların vazgeçilmezi olan ucuz sepet ürünü.

Karaca Owen Rectangle Large Bambu Kesme Tahtası

iPhone 13 Pro Max Sıvı Silikon Kılıf %40 indirimle 199,90 TL yerine yılın en düşük fiyatıyla net 120,50 TL!

iPhone 13 Pro Max Sıvı Silikon Kılıf %40 indirimle 199,90 TL yerine yılın en düşük fiyatıyla net 120,50 TL!

Kapalı lila rengi tasarımı ve 3 katmanlı tam koruma yapısıyla telefonuna yazlık bir hava katmak isteyenlerin kaptığı çıtır ürün.

iPhone Kılıf İnce Sıvı Silikon Yumuşak Jel Kapak

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Philips Daily Collection Mikser 1.465,00 TL yerine indirimle son 30 günün en ucuz fiyatıyla net 1.299,00 TL!

Philips Daily Collection Mikser 1.465,00 TL yerine indirimle son 30 günün en ucuz fiyatıyla net 1.299,00 TL!

Mutfakta hamur ve sos hazırlama işlerini 5 farklı hız kademesi ve turbo gücüyle saniyeler içinde çözen çok satan bir yardımcı.

Philips Daily Collection Mikser HR3705/10

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak yaz fırsatlarına özel net 1.382,15 TL!

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak yaz fırsatlarına özel net 1.382,15 TL!

0.89 litrelik ideal boyutuyla buz gibi içeceklerinizi gün boyu aynı soğuklukta koruyan ve elden asla düşmeyen dünya lideri termos bardak.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 0.89 L

Orret Home Şemsiye Tipi Oto Güneşlik ve Numaratör Seti, son 30 günün en düşük fiyatıyla net 300,00 TL!

Orret Home Şemsiye Tipi Oto Güneşlik ve Numaratör Seti, son 30 günün en düşük fiyatıyla net 300,00 TL!

Yaz sıcaklarında araç ön camını tamamen kaplayarak içerinin fırın gibi ısınmasını engelleyen, numaratör hediyeli çok pratik bir sepet ürünü.

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik

Tchibo Gold Selection 1 kg Kahve Çekirdeği, son 90 günün en düşük fiyatı avantajıyla net 899,00 TL!

Tchibo Gold Selection 1 kg Kahve Çekirdeği, son 90 günün en düşük fiyatı avantajıyla net 899,00 TL!

Zengin ve yoğun aromasıyla evini tam bir kahve dükkanına çevirmek isteyen kahve tutkunlarının bu hafta kapış kapış aldığı dev paket.

Tchibo Gold Selection Kahve Çekirdeği 1 kg

Jouis Metal USB Şarjlı Zoomlu LED El Feneri son 60 günün en ucuz fiyat alternatifiyle net 148,80 TL!

Jouis Metal USB Şarjlı Zoomlu LED El Feneri son 60 günün en ucuz fiyat alternatifiyle net 148,80 TL!

Ultra güçlü parlak zoom özelliği ve metal gövdesiyle deprem çantalarından doğa kamplarına kadar her an lazım olabilecek çıtır fiyatlı fener.

Jouis Ultra Güçlü Parlak Zoom Mini Boy El Feneri

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Hasuba 2in1 Kablosuz Güçlü Araç Süpürgesi ve Hava Üfleyici, yılın en düşük fiyatıyla 1.342,40 TL!

Hasuba 2in1 Kablosuz Güçlü Araç Süpürgesi ve Hava Üfleyici, yılın en düşük fiyatıyla 1.342,40 TL!

20000Pa yüksek turbo vakum gücü ve fırçasız motoruyla araç içindeki tüm tozları anında yutan şarjlı muazzam bir temizlik cihazı.

Hasuba 2in1 Kablosuz Güçlü Araç Süpürgesi

Fairy Platinum 72 Yıkama Limon Kokulu Bulaşık Tableti hızlı satan fırsat avantajıyla net 481,94 TL!

Fairy Platinum 72 Yıkama Limon Kokulu Bulaşık Tableti hızlı satan fırsat avantajıyla net 481,94 TL!

Zorlu yağları tek yıkamada tertemiz yapan, kalitesiyle ev ekonomisinde bu hafta herkesin sepetine adetli eklediği en temel hijyen stoğu.

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü 72 Yıkama

Juo Yeti RGB Işıklı LED Ekranlı Gaming Laptop Soğutucu Prime'a özel net 1.122,30 TL!

Juo Yeti RGB Işıklı LED Ekranlı Gaming Laptop Soğutucu Prime'a özel net 1.122,30 TL!

2200RPM yüksek fan hızıyla yaz sıcaklarında dizüstü bilgisayarların aşırı ısınmasını tamamen engelleyen oyuncuların favorisi zirve bir stand.

Juo Yeti RGB Işıklı Led Display Gaming Laptop Soğutucu

Solo Asılabilir Kağıt Havlu pratik ev hijyeni kategorisinde doğrudan sadece 138,00 TL!

Solo Asılabilir Kağıt Havlu pratik ev hijyeni kategorisinde doğrudan sadece 138,00 TL!

Mutfakta ve banyoda asılabilir yapısıyla yer kaplamayan, 7 rulo gücündeki dev tekli paketiyle bu haftanın en çok satan ekonomik ürünü.

Solo Asılabilir Kağıt Havlu 1=7

Smayling 6 Kademeli Şarjlı Masaj Tabancası günün öne çıkan sepet kolaylığıyla net 374,90 TL!

Smayling 6 Kademeli Şarjlı Masaj Tabancası günün öne çıkan sepet kolaylığıyla net 374,90 TL!

Spor rutinleri sonrasında kasları anında gevşeten, 4 farklı başlığa sahip sessiz ve derin doku masajı sunan harika bir fiyat performans ürünü.

SMAYLING Masaj Tabancası 6 Kademeli

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Jouis GaN 150W 6 Portlu Çoklu Masaüstü Hızlı Şarj İstasyonu yılın en düşük fiyatıyla net 984,20 TL!

Jouis GaN 150W 6 Portlu Çoklu Masaüstü Hızlı Şarj İstasyonu yılın en düşük fiyatıyla net 984,20 TL!

Tek bir prizden laptop, MacBook ve telefonları aynı anda süper hızlı şarj eden, teknoloji meraklılarının listelerde anında tükettiği adaptör.

Jouis Çoklu Şarj İstasyonu GaN 150W

Honeywell QuietSet Kule Vantilatör 2.799,00 TL yerine %5 indirim fırsatıyla net 2.650,00 TL!

Honeywell QuietSet Kule Vantilatör 2.799,00 TL yerine %5 indirim fırsatıyla net 2.650,00 TL!

80 derece salınım özelliği ve 5 hız ayarıyla tüm odayı saniyeler içinde sessizce ferahlatan yaz aylarının en popüler kule vantilatörü.

HONEYWELL QuietSet HYF260 Salınımlı Kule Vantilatör

JBL Tune 510BT Multi Connect Siyah Kablosuz Kulaklık hızlı satan fırsatıyla net 1.489,00 TL!

JBL Tune 510BT Multi Connect Siyah Kablosuz Kulaklık hızlı satan fırsatıyla net 1.489,00 TL!

Uzun batarya ömrü ve çift cihaza aynı anda bağlanma özelliğiyle müzik tutkunlarının bu fiyata kaçırmayıp sepetine eklediği efsane model.

JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Capri-Sun Safari Portakal Ananas Mandalina Aromalı 20x200 ml hızlı satan sepet avantajıyla net 357,38 TL!

Capri-Sun Safari Portakal Ananas Mandalina Aromalı 20x200 ml hızlı satan sepet avantajıyla net 357,38 TL!

Yaz sıcaklarında çocukların ve ferahlamak isteyenlerin buz gibi tükettiği, 20li paketiyle bu hafta kapış kapış giden popüler meyve suyu stoğu.

Capri-Sun Safari 200 ml x 20 Adet

Songmics Dış Mekan Çok Kişilik Hamak günün öne çıkan kaçırılmayacak fırsatıyla net 1.999,00 TL!

Songmics Dış Mekan Çok Kişilik Hamak günün öne çıkan kaçırılmayacak fırsatıyla net 1.999,00 TL!

300 kilo taşıma kapasitesi ve TÜV onaylı bej şık tasarımıyla bahçede veya kampta yaz keyfi yapmayı aşırı konforlu hale getiren hamak.

SONGMICS Dış Mekan Çok Kişilik Çubuk Hamak

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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