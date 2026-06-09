Bugün İndirimde Neler Var? 9 Haziran 2026 Günün Fırsatları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haziran ayının ikinci haftasına peş peşe gelen teknoloji, moda ve kozmetik kampanyalarıyla harika bir giriş yapıyoruz. Bugün hem akıllı ev ve telefon yatırımı yapmak isteyenleri hem de yazlık bakım ve spor rutinini bütçe dostu fiyatlarla tazelemek isteyenleri mutlu edecek çok özel indirimler karşımıza çıkıyor. Alışverişinizi tamamlamadan önce bu fırsatlara kesinlikle göz atın.
Bu içerik 09.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Protein Ocean Fitness Paketi 1.936 TL yerine bize özel onedio koduyla net bir düşüşle sadece 1.439 TL!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Skechers DLites kadın günlük spor ayakkabı sepet aşamasında uygulayacağınız onedio30 koduyla sadece 5.389 TL!
Hassas ciltlerin favorisi Make Prem Safe Me derinlemesine nemlendirici ve besleyici yüz kremi %50 indirimli!
Lela kontrast detaylı triko kadın polo yaka tişört sepet aşamasında ONEDIO20 koduna özel indirimle!
Samsung Galaxy A17 5G akıllı telefon 256 GB hafızası ve avantajlı fiyatıyla listede!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıran UBPet C10 Pro kameralı akıllı kedi tuvaleti sadece 19.999 TL!
Camper Runner Four erkek deri sneaker 5.843,75 TL yerine %32 net indirimle 3.999,50 TL!
Çantada taşınabilen Mustela çok yüksek korumalı güneş stick sepet aşamasındaki net %15 indirimle sepetinizde!
La Roche Posay ürünlerinde %20'ye varan indirim!
Penti yeni sezon iç giyim ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatı başladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Madame Coco ürünlerinde %50'ye varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın