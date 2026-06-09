Bugün İndirimde Neler Var? 9 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Haziran ayının ikinci haftasına peş peşe gelen teknoloji, moda ve kozmetik kampanyalarıyla harika bir giriş yapıyoruz. Bugün hem akıllı ev ve telefon yatırımı yapmak isteyenleri hem de yazlık bakım ve spor rutinini bütçe dostu fiyatlarla tazelemek isteyenleri mutlu edecek çok özel indirimler karşımıza çıkıyor. Alışverişinizi tamamlamadan önce bu fırsatlara kesinlikle göz atın.

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