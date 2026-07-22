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Bugün İndirimde Neler Var? 22 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 22 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.07.2026 - 12:55 Son Güncelleme: 22.07.2026 - 13:42
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Temmuz ayının bu sıcak çarşamba gününde yaz aylarının belası sivrisinekleri uzaklaştıran raketlerden kavurucu sıcağı kıran tavan vantilatörlerine, kamp sandalyelerinden güneş koruyuculara ve çok şık şort kombinlerine kadar indirimler devam ediyor. Özel indirim kodlarına, çoklu alım sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 22.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Schafer Kitchen House çelik termos Premium üyelere özel 1.426,66 TL yerine net 648,99 TL!

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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