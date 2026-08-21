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Bugün İndirimde Neler Var? 21 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 21 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.08.2026 - 12:29
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Okul ve sporda tarzınızı yansıtan mor Adidas sırt çantalarından güçlü turbo jet fanlara, çok bölmeli çamaşır sepetlerinden Camper ayakkabılara, Lancôme'un Idôle hediyeli özel serisinden leziz baharat setleri ile sporcu deneme paketlerine kadar kaçırılmayacak fırsatlar burada sizi bekliyor. Fiyat düşüşlerini, sepete özel kuponları ve hediye avantajlarını incelemeden alışverişinizi tamamlamayın.

Bu içerik 21.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Adidas mor unisex sırt çantası %25 indirimle son 365 günün en düşük fiyatı net 1.274,25 TL!

Adidas mor unisex sırt çantası %25 indirimle son 365 günün en düşük fiyatı net 1.274,25 TL!

1.698,00 TL'den gerileyen, göz alıcı mor rengi, ikonik ön logosu, geniş iç hacmi ve konforlu omuz askılarıyla okuldan spora her anınıza eşlik eden şık çanta.

Adidas Unisex Sırt Çantası Logolu Spor Stil Mor

Minesk G150 Turbo Jet Fan hava üfleyici %27 indirimle son 365 günün en ucuz fiyatı net 1.642,43 TL!

Minesk G150 Turbo Jet Fan hava üfleyici %27 indirimle son 365 günün en ucuz fiyatı net 1.642,43 TL!

2.249,90 TL'lik eski fiyatından düşen; turbo modunda 150 gram hava basıncı sunan gücü, taşıma çantası, ekstra nozullarıyla bilgisayar, araba ve ev temizliğinde tozu anında söken çok amaçlı üfleyici.

Minesk G150 Turbo Jet Fan Hava Üfleyici Seti

Camper Pelotas XLF erkek yürüyüş ayakkabısı %5 indirimle son 90 günün en düşüğü 2.849,62 TL!

Camper Pelotas XLF erkek yürüyüş ayakkabısı %5 indirimle son 90 günün en düşüğü 2.849,62 TL!

2.999,60 TL'den inen fiyatı, üstün taban yastıklaması, hafif yapısı ve her adımda konfor sağlayan ikonik tasarımıyla erkeklerin vazgeçilmez yürüyüş tercihi.

CAMPER Pelotas XLF Erkek Yürüyüş Ayakkabısı

Buratti pamuklu klasik yaka kısa kollu erkek gömlek %15 indirimle net 658,74 TL!

Buratti pamuklu klasik yaka kısa kollu erkek gömlek %15 indirimle net 658,74 TL!

İndigo renginin asaleti, dökümlü rahat kesimi ve sıcak günlerde serin tutan nefes alabilir pamuk kumaşıyla yaz stiline ferahlık katan şık gömlek.

Buratti Pamuklu Regular Fit Klasik Yaka Kısa Kollu İndigo Erkek Gömlek

Valletta Paloma 120L 3 bölmeli katlanabilir kumaş kirli sepeti sepete özel 2.209,00 TL!

Valletta Paloma 120L 3 bölmeli katlanabilir kumaş kirli sepeti sepete özel 2.209,00 TL!

3.155,71 TL yerine sepette hafifleyen; cappuccino bej tonu, 120 litrelik devasa hacmi ve yıkanabilir 3 ayrı bölmesiyle çamaşırları renklerine göre düzenleyen şık organizer.

Valletta Paloma 120L Katlanabilir Kumaş Kirli Çamaşır Sepeti XL

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Protein Ocean en sevilen ürünler karma deneme paketi 1.427,00 TL yerine net 999,00 TL!

Protein Ocean en sevilen ürünler karma deneme paketi 1.427,00 TL yerine net 999,00 TL!

Birthday Cake aromalı Whey Protein, Tiger Blood aromalı Preworkout, çikolatalı Cream of Rice ve 4 farklı enfes lezzetteki protein barları tek kutuda toplayan harika sporcu kiti.

Protein Ocean En Sevilen Ürünler Karma Deneme Paketi

Jack & Jones Noge bisiklet yaka göğüs baskılı bordo erkek tişört sepete özel net 574,80 TL!

Jack & Jones Noge bisiklet yaka göğüs baskılı bordo erkek tişört sepete özel net 574,80 TL!

958,00 TL'lik etiketinden gerileyen, terletmeyen pamuklu kumaşı, modern bordo tonu ve minimal göğüs baskısıyla kot pantolon kombinlerine çok yakışan tişört.

Jack & Jones Erkek Bisiklet Yaka Tişört Noge Bordo

Ethiquet Lillesol fitilli kalın askılı beyaz kadın atlet sepete özel 222,75 TL!

Ethiquet Lillesol fitilli kalın askılı beyaz kadın atlet sepete özel 222,75 TL!

Fitilli kumaş dokusu, esnek formu ve kalın askılı basic yapısıyla hem tek başına hem de gömlek ile ceketlerin içine kusursuz oturan kullanışlı atlet.

Ethiquet Lıllesol Kadın Fitilli Kalın Askılı Basic Beyaz Atlet

Dermoten kaş kirpik serumu %20 net indirim fırsatıyla 529,90 TL yerine 423,92 TL!

Dermoten kaş kirpik serumu %20 net indirim fırsatıyla 529,90 TL yerine 423,92 TL!

Zayıflamış kıl köklerini derinlemesine besleyen, dökülmeleri önleyerek kaş ile kirpiklerin çok daha dolgun ve gür görünmesini sağlayan 20 ml'lik bakım serumu.

Dermoten Kaş Kirpik Serumu 20 ml

Hayfene Element Serisi 5'li baharat paketi 500 TL üzerine 50 TL kupon fırsatıyla!

Hayfene Element Serisi 5'li baharat paketi 500 TL üzerine 50 TL kupon fırsatıyla!

Ateş, Su, Toprak, Hava ve 5. Element harmanlarından oluşan, yemeklere usta şef dokunuşu katan gurme 5'li özel baharat seti.

Hayfene Element Serisi 5'li Baharat Paketi

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Lancôme Idôle parfüm ailesinde %30 indirim ve tüm alışverişlere Mini Idôle set hediye!

Lancôme Idôle parfüm ailesinde %30 indirim ve tüm alışverişlere Mini Idôle set hediye!

Cilt ürünlerinde %30, makyaj koleksiyonunda %25 indirim sunan, setlerin tekli ürün fiyatına geldiği yazın bu son büyük lüks güzellik kampanyası.

Lancôme Idôle Parfüm ve Cilt Bakım Koleksiyonu

Wefood doğal ham kakao tozu sepette %45 indirimle net 275,00 TL!

Wefood doğal ham kakao tozu sepette %45 indirimle net 275,00 TL!

İşlem görmemiş saf yapısı, yoğun aroması ve yüksek antioksidan içeriğiyle tatlılara, smoothielere ve fit tariflere lezzet katan 140 gramlık katkısız kakao tozu.

Wefood Ham Kakao Tozu 140 gr

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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