article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? 20 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 20 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 11:56 Son Güncelleme: 20.08.2026 - 13:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Stanley termoslardan boyun ağrılarını hafifleten ortopedik visco yastıklara, sürüş güvenliğini artıran üç kameralı araç içi sistemlerden ikonik Crocs terliklere, altın çerçeveli Vogue güneş gözlüklerinden en sevilen Clinique Black Honey ruja ve Kiehl's nemlendirici bakım setlerine kadar kaçırılmayacak fırsatlar kapıyı çaldı. Özel sepet indirimlerine, çoklu ürün avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 20.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paşabahçe cam ürünlerde %30'a varan indirim!

Paşabahçe cam ürünlerde %30'a varan indirim!

Çeyiz alışverişi yapanlar mutfağını yenileyenler bu fırsatı kaçırmasın!

Linki burada.

Stanley Quencher 1.18 L pipetli termos bardak kategorisinde 1. sırada net 1.849,22 TL!

Stanley Quencher 1.18 L pipetli termos bardak kategorisinde 1. sırada net 1.849,22 TL!

Geniş hacmi, ergonomik kulpu, araç bardaklıklarına uyumlu tabanı ve içecekleri saatlerce buz gibi muhafaza eden çift duvarlı vakum yalıtımıyla çok satanlar listesinin zirvesindeki popüler termos.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 L

Visco Planet ortopedik memory foam boyun destekli yastık son 365 günün en düşük fiyatı net 1.391,31 TL!

Visco Planet ortopedik memory foam boyun destekli yastık son 365 günün en düşük fiyatı net 1.391,31 TL!

1.545,90 TL'den gerileyen, 62x42x13/10 cm ölçüleri ve baş ile boyun kıvrımına tam uyum sağlayan hafızalı sünger yapısıyla kaliteli bir uyku deneyimi sunan ergonomik yastık.

Visco Planet Ortopedik Visco Boyun Yastığı 62x42x13/10 cm

Hasuba 1296p SuperHD 3 kameralı araç içi güvenlik sistemi %45 indirimle son 365 günün en düşüğü 984,20 TL!

Hasuba 1296p SuperHD 3 kameralı araç içi güvenlik sistemi %45 indirimle son 365 günün en düşüğü 984,20 TL!

1.784,00 TL'lik eski fiyatından düşen; 170° geniş ön açısı, kabin içi kamerası, su geçirmez arka geri vites kamerası, Wi-Fi mobil uygulama bağlantısı ve G-Sensör desteğiyle sürüş güvenliğini artıran kamera seti.

Hasuba 3 Kameralı Araç İçi Kamera 1296p SuperHD 362

Crocs Classic bej kadın terlik %25 net indirimle 2.994,00 TL yerine net 2.249,99 TL!

Crocs Classic bej kadın terlik %25 net indirimle 2.994,00 TL yerine net 2.249,99 TL!

Hafif Croslite köpük tabanı, havalandırma delikleri ve topuk kayışıyla gün boyu maksimum konfor ile ayak sağlığı sunan zamansız bej renkli terlik.

Crocs Classic Kadın Bej Terlik 10001-2Y2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vogue oval gold metal kadın güneş gözlüğü 8.500,00 TL yerine sepete özel net 3.825,00 TL!

Vogue oval gold metal kadın güneş gözlüğü 8.500,00 TL yerine sepete özel net 3.825,00 TL!

Altın sarısı metal çerçevesi, oval hatları ve UV korumalı kaliteli camlarıyla yüz hatlarını zarif gösteren, yarı fiyatından da uyguna gelen şık güneş gözlüğü.

Vogue VO 4342S 84873 55 Kadın Oval Gold Metal Güneş Gözlüğü

Fropie Matcha ve Elma & Badem granola ikili seti %49 indirimle 1.367,00 TL yerine net 700,00 TL!

Fropie Matcha ve Elma & Badem granola ikili seti %49 indirimle 1.367,00 TL yerine net 700,00 TL!

Japon matchası ile elma ve bademin enfes lezzetini buluşturan, katkısız içeriği ve yüksek lif oranıyla kahvaltı kasesine çıtırlık katan 2'li özel granola paketi.

Fropie Matcha ve Elma & Badem Granola İkili Seti

Kiehl's Ultra Facial Cream ve avokadolu göz kremi seti 2.190,00 TL yerine sepete özel net 1.599,00 TL!

Kiehl's Ultra Facial Cream ve avokadolu göz kremi seti 2.190,00 TL yerine sepete özel net 1.599,00 TL!

24 saat boyunca cilde yoğun nem terapisi sağlayan efsanevi yüz kremi ve hassas göz çevresini derinlemesine besleyen avokado özlü bakım kreminden oluşan avantajlı 2'li kavanoz seti.

Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi 2 Adet Kavanoz Seti

Skinsensual Magic Sun Block Milk SPF 50+ güneş kremi 799,00 TL yerine net 389,00 TL!

Skinsensual Magic Sun Block Milk SPF 50+ güneş kremi 799,00 TL yerine net 389,00 TL!

Yeni nesil UVA/UVB filtreleriyle cildi güneşin yıpratıcı etkilerine karşı koruyan, süt formundaki hafif yapısıyla beyazlık bırakmadan kolayca emilen 50 ml'lik yüz güneş kremi.

Skinsensual Magic Sun Block Milk SPF 50+ Yüz Güneş Kremi 50 ml

Clinique Almost Lipstick Black Honey nemlendirici ruj sepette %15 indirimle 1.539,00 TL yerine 1.308,15 TL!

Clinique Almost Lipstick Black Honey nemlendirici ruj sepette %15 indirimle 1.539,00 TL yerine 1.308,15 TL!

Tüm cilt tonlarına kusursuz uyum sağlayan ikonik böğürtlen rengi, dudakları besleyen nemli dokusu ve doğal parlaklık veren yapısıyla Clinique fırsatlarının favorisi.

Clinique Almost Lipstick Black Honey Parlak Nemlendirici Ruj 1.9g

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lela dik yaka omuz büzgülü beyaz kadın bluz %25 indirimle 374,99 TL!

Lela dik yaka omuz büzgülü beyaz kadın bluz %25 indirimle 374,99 TL!

Omuzlardaki şık büzgü detayları, dik yaka formu ve vücuda oturan slim fit kalıbıyla hem ofis hem de günlük şıklığı tamamlayan zarif beyaz bluz.

Lela Slim Fit Dik Yaka Omuz Büzgülü Kadın Bluz Beyaz

Los Ojos dikişsiz lazer kesim 3'lü boxer külot paketi 2. ürüne %20 indirim fırsatıyla!

Los Ojos dikişsiz lazer kesim 3'lü boxer külot paketi 2. ürüne %20 indirim fırsatıyla!

Kıyafetlerin altında iz yapmayan lazer kesim teknolojisi, yumuşacık esnek kumaşı ve toparlayıcı rahat kesimiyle gün boyu konfor sağlayan 3'lü boxer takımı.

Los Ojos 3 Adet Görünmez Lazer Kesim Boxer Külot Seti

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın