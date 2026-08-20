Bugün İndirimde Neler Var? 20 Ağustos 2026 Günün Fırsatları
Stanley termoslardan boyun ağrılarını hafifleten ortopedik visco yastıklara, sürüş güvenliğini artıran üç kameralı araç içi sistemlerden ikonik Crocs terliklere, altın çerçeveli Vogue güneş gözlüklerinden en sevilen Clinique Black Honey ruja ve Kiehl's nemlendirici bakım setlerine kadar kaçırılmayacak fırsatlar kapıyı çaldı. Özel sepet indirimlerine, çoklu ürün avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.
Bu içerik 20.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Stanley Quencher 1.18 L pipetli termos bardak kategorisinde 1. sırada net 1.849,22 TL!
Visco Planet ortopedik memory foam boyun destekli yastık son 365 günün en düşük fiyatı net 1.391,31 TL!
Hasuba 1296p SuperHD 3 kameralı araç içi güvenlik sistemi %45 indirimle son 365 günün en düşüğü 984,20 TL!
Crocs Classic bej kadın terlik %25 net indirimle 2.994,00 TL yerine net 2.249,99 TL!
Vogue oval gold metal kadın güneş gözlüğü 8.500,00 TL yerine sepete özel net 3.825,00 TL!
Fropie Matcha ve Elma & Badem granola ikili seti %49 indirimle 1.367,00 TL yerine net 700,00 TL!
Kiehl's Ultra Facial Cream ve avokadolu göz kremi seti 2.190,00 TL yerine sepete özel net 1.599,00 TL!
Skinsensual Magic Sun Block Milk SPF 50+ güneş kremi 799,00 TL yerine net 389,00 TL!
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