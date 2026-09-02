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Bugün İndirimde Neler Var? 2 Eylül 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 2 Eylül 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
02.09.2026 - 13:15
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Retro mini kameralardan dev ekran Samsung QLED televizyonlara, ikonik lila Stanley termoslardan sokak modasının zirvesi adidas Samba OG sneaker'lara, D'S Damat keten dokulu gömleklerden Züber ve Moliendo lezzetlerine kadar sepetleri dolduran en yeni indirimler yayında. Günün öne çıkan fiyat düşüşlerini ve çoklu alım fırsatlarını inceleyin.

Bu içerik 02.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

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Mini dijital anahtarlık vlog kamerası %34 indirimle 1.210,00 TL yerine net 799,00 TL!

Mini dijital anahtarlık vlog kamerası %34 indirimle 1.210,00 TL yerine net 799,00 TL!

Hafif anahtarlık tasarımı ve sevimli açık yeşil gövdesiyle her anı nostaljik karelerle yakalayan retro mini kamera.

CMR35 1080P Mini Dijital Anahtarlık Vlog Kamerası Açık Yeşil

Samsung 65 inç Q7F 4K Vision AI QLED Smart TV son 365 günün en düşüğü net 39.999,00 TL!

Samsung 65 inç Q7F 4K Vision AI QLED Smart TV son 365 günün en düşüğü net 39.999,00 TL!

45.556,79 TL'den gerileyen; Vision AI yapay zeka görüntü optimizasyonu, 4K canlı QLED renkleri ve akıllı Smart TV arayüzüyle salonları sinema salonuna çeviren dev ekran Samsung televizyon.

Samsung 65 inç QLED Q7F 4K Vision AI Smart TV

Stanley IceFlow Aerolight Flip Straw 2.0 1.06L termos son 365 günün en düşüğü net 1.999,90 TL!

Stanley IceFlow Aerolight Flip Straw 2.0 1.06L termos son 365 günün en düşüğü net 1.999,90 TL!

2.699,00 TL'den gerileyen; Aerolight hafif çelik gövdesi, katlanabilir pipetli kapağı, pratik taşıma kulpu ve göz alıcı lila rengiyle içecekleri gün boyu buz gibi tutan paslanmaz çelik su şişesi.

STANLEY IceFlow Aerolight Flip Straw 2.0 Pipetli Termos 1.06L Lila

Altınyıldız Classics'te okula dönüşe özel AC250 koduyla 1.000 TL üzerine anında 250 TL indirim!

Altınyıldız Classics'te okula dönüşe özel AC250 koduyla 1.000 TL üzerine anında 250 TL indirim!

299 TL'den başlayan pamuklu tişörtler, 599 TL'den başlayan şık gömlekler ve 699 TL'den başlayan konforlu pantolon ve jean modelleriyle yeni dönem gardırobunu avantajlı fiyatlarla yenileme fırsatı.

Altınyıldız Classics Okula Dönüş Koleksiyonu

Kiko Milano satıcılı seçili makyaj ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim fırsatı!

Kiko Milano satıcılı seçili makyaj ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim fırsatı!

Kiko Milano Makyaj ve Cilt Bakım Ürünleri

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MINISO Sanrio lisanslı Kuromi A4 spiral telli defter %33 indirimle 299,99 TL yerine 199,99 TL!

MINISO Sanrio lisanslı Kuromi A4 spiral telli defter %33 indirimle 299,99 TL yerine 199,99 TL!

Orijinal Sanrio Kuromi retro baskılı kapağı, kaliteli 60 sayfalık çizgili iç yapısı ve dayanıklı spiral telli tasarımıyla yeni okul döneminin en tarz kırtasiye parçası.

MINISO Sanrio Lisanslı Kuromi Retro Koleksiyonu A4 Telli Defter

adidas Sportswear Samba OG unisex spor ayakkabı sepette 7.999,00 TL yerine net 4.799,40 TL!

adidas Sportswear Samba OG unisex spor ayakkabı sepette 7.999,00 TL yerine net 4.799,40 TL!

Klasik T burunlu süet detayı, ikonik 3 bant tasarımı ve zamansız retro kauçuk tabanıyla sokak modasının en çok aranan modellerinden Samba OG'de kaçırılmayacak sepet indirimi.

adidas Sportswear Samba OG Spor Ayakkabı

VOID Edition nakışlı ayarlanabilir paça premium oversize eşofman altı 1.399,00 TL yerine 599,00 TL!

VOID Edition nakışlı ayarlanabilir paça premium oversize eşofman altı 1.399,00 TL yerine 599,00 TL!

Dökümlü rahat kalıbı, paçalardan ayarlanabilir büzgü sistemi, kaliteli pamuklu kumaşı ve minimal nakış detayıyla mevsim geçişlerinde maksimum konfor sunan sokak stili eşofman altı.

Yazlık VOID Edition Nakışlı Premium Ayarlanabilir Paça Oversize Eşofman Altı

Moliendo No:8 Nespresso uyumlu alüminyum kapsül kahvelerde 2. ürün 1 TL!

Moliendo No:8 Nespresso uyumlu alüminyum kapsül kahvelerde 2. ürün 1 TL!

Yoğun gövdesi ve dengeli aromasıyla evde pratik İtalyan espressosu hazırlayan 10'lu alüminyum kapsül kahvelerde kahveseverlerin stok yapabileceği dev kampanya.

Moliendo Alüminyum Kapsül Kahve No:8 (10'lu Kapsül)

D'S Damat keten görünümlü %100 pamuk gömlek sepette 1.599,00 TL yerine net 799,00 TL!

D'S Damat keten görünümlü %100 pamuk gömlek sepette 1.599,00 TL yerine net 799,00 TL!

Nefes alan terletmeyen dokusu, modern düğmeli yakası, ekru rengi ve rahat kesimiyle hem ofiste hem günlük kombinlerde şıklık katan keten efektli pamuklu erkek gömlek.

D'S Damat Comfort Ekru Düğmeli Yaka %100 Pamuk Gömlek

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Züber İkili Nutzilla fındık kreması paketinde 1.500 TL alışverişe 300 TL anında indirim!

Züber İkili Nutzilla fındık kreması paketinde 1.500 TL alışverişe 300 TL anında indirim!

İlave şekersiz yeni sade fındık kreması ve yoğun kakaolu fındık kremasını (2x315g) buluşturan, kahvaltılara ve ara öğünlere sağlık katan Züber sepet kampanyası favorimiz oldu.

Züber İkili Nutzilla Fındık Kreması Paketi (Sade & Kakaolu 315g x 2)

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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