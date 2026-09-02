Bugün İndirimde Neler Var? 2 Eylül 2026 Günün Fırsatları
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Retro mini kameralardan dev ekran Samsung QLED televizyonlara, ikonik lila Stanley termoslardan sokak modasının zirvesi adidas Samba OG sneaker'lara, D'S Damat keten dokulu gömleklerden Züber ve Moliendo lezzetlerine kadar sepetleri dolduran en yeni indirimler yayında. Günün öne çıkan fiyat düşüşlerini ve çoklu alım fırsatlarını inceleyin.
Bu içerik 02.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Mini dijital anahtarlık vlog kamerası %34 indirimle 1.210,00 TL yerine net 799,00 TL!
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Samsung 65 inç Q7F 4K Vision AI QLED Smart TV son 365 günün en düşüğü net 39.999,00 TL!
Stanley IceFlow Aerolight Flip Straw 2.0 1.06L termos son 365 günün en düşüğü net 1.999,90 TL!
Altınyıldız Classics'te okula dönüşe özel AC250 koduyla 1.000 TL üzerine anında 250 TL indirim!
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MINISO Sanrio lisanslı Kuromi A4 spiral telli defter %33 indirimle 299,99 TL yerine 199,99 TL!
adidas Sportswear Samba OG unisex spor ayakkabı sepette 7.999,00 TL yerine net 4.799,40 TL!
VOID Edition nakışlı ayarlanabilir paça premium oversize eşofman altı 1.399,00 TL yerine 599,00 TL!
Moliendo No:8 Nespresso uyumlu alüminyum kapsül kahvelerde 2. ürün 1 TL!
D'S Damat keten görünümlü %100 pamuk gömlek sepette 1.599,00 TL yerine net 799,00 TL!
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