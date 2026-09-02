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2 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket 2 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.09.2026 - 11:40
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ŞOK 2 - 8 Eylül 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

19 Ağustos ŞOK kataloğu 2026 kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 - 8 Eylül 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Danone Laktozsuz Süt 1 L 59,90 TL

Danone Laktozsuz Süt 1 L 59,90 TL

  • Oclava Yaprak Sarma 600 g 249 TL

  • SuperFresh Mantı 400 g 109 TL

  • Polonez Piliç Füme Eti 2x50 g 42 TL

  • Merci Çikolata 250 g 299 TL

  • Fellas Choco Çikolata Kaplı Fındıklı/Çilekli Meyve Bar 35 g 39,90 TL

  • Uno Anadolu Çok Tahıllı Tava Ekmeği 430 g 75 TL

  • Uno Çikolata Kremalı Kruvasan 8'li 240 g 99,50 TL

  • Carte D'or Çeşitleri 850 ml 229 TL

  • Yayla Notto Ege Baharatlı Bezelye Cipsi / Barbekü Mercimek Cipsi / Yer Fıstığı Ezmeli Nohut Cipsi 55 g 34,90 TL

  • Amigo Kavrulmuş Tuzlu Zarlı Kaju 150 g 129 TL

  • Amigo Kaskaval Peyniri Aromalı Patates Cipsi 135 g 44,90 TL

50 TL ve Üzeri Alışverişlerde;

  • Nesquik Mısır Gevreği 1000 g 195 TL

  • Dardanel Kalite Tonla 3x75 g 150 TL

  • Ülker Dankek Pöti Sade Mini Kek 24'lü 480 g 119 TL

  • Pepsi / Zero Sugar / Kola / Lipton Ice Tea Şeftali/Limon 4x250 ml 110 TL

  • Hellmann's Ketçap 460 g + Mayonez 385 g 150 TL

Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 299 TL

Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 299 TL

  • Danette Topper Selection Puding Çeşitleri 122 g - 124 g 59,90 TL

  • Sütaş Çikolatalı / Çilekli Süt 6x180 ml 95 TL

  • Toffifee Fındıklı Karamelli Çikolata 125 g 125 TL

  • Karmen Çikolatalı Gofret 30 g 10,95 TL

  • Karmen Hindistan Cevizi Topları Bademli 150 g 75 TL

  • Tempo Pötibör Bisküvi 1 kg 79 TL

  • Eti Hoşbeş Hindistan Cevizli / Bitter Çikolatalı Kremalı 142 g 55 TL

  • Nestle Nesquik Bar 4'lü 100 g 99 TL

  • Cino Yer Fıstıklı Karamelli Bar 10'lu 250 g 79,95 TL

  • CC Çikolata Kaplamalı Şeftali Aromalı Gofret 350 g 69,95 TL

  • Ülker Albeni Kurabiyem Bademli Krokan 122 g 89,95 TL

  • Ülker Probis Şeker İlavesiz Bisküvi 101 g 29,90 TL

  • Carr's Melts Sade Kraker 150 g 89,95 TL

  • Carr's Melts Peynirli / Karamelize Soğan Aromalı Kraker 150 g 109 TL

  • Ülker Yupo Jelly Yumuşak Şekerleme Çeşitleri 130 g 39,95 TL

  • Bebeto XS Mini Burger Yumuşak Şekerleme 12'li 126 g 69,95 TL

  • Ozmo Hoppo Çikolatalı 250 g 139 TL

  • Bonvio Sakızlı Sürpriz Oyuncak 20 g 24,95 TL

  • Bonart Joytop Dinazor / Mini Doll Sürpriz Yumurta 20 g 24,95 TL

  • Ülker Oneo 60 DK Şekersiz Sakız Çeşitleri 27 g 39,95 TL

Mon Amour Figürlü Lip Balm Çeşitleri 149 TL

Mon Amour Figürlü Lip Balm Çeşitleri 149 TL

  • Duru Nem Bombası Şampuan 600 ml + Saç Kremi 385 ml Seti 229 TL

  • Morfose Wax Ossion Matte / Putty Matte 100 ml 159 TL

  • Niche Çiçekli Kadın Parfüm 100 ml 219 TL

  • Pixy Love Yaz Konsept Saç Çeşitleri 79,90 TL

  • Pixy Love Yaz Konsept Toka Çeşitleri 59,90 TL

  • Kuromi Saç Fırçası 99,90 TL

  • Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 800 g 599 TL

  • Gillette Venus Riviera Kadın Tıraş Bıçağı 2'li 229 TL

  • Harry Potter Pilli Diş Fırçası 699 TL

  • Aqua Bambu Kağıt Havlu 16'lı 209 TL

  • Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı 299 TL

  • Puretex Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü (1 Alana 1 Bedava) 109 TL

  • Peros Matik Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 kg 399 TL

  • Klorak Jel Yoğun Çamaşır Suyu 1000 ml 59 TL

  • Stop Forte Leke Çıkarıcı 750 ml 99,95 TL

  • Bingo Jet Jel Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml 199 TL

50 TL ve Üzeri Alışverişlerde

  • Fairy Platinum Fresh Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 409 TL

  • Omo Cold Power Sıvı Çamaşır Deterjanı Tüm Renkler 2500 ml 249 TL

  • Fairy Gold Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 169 TL

  • Dalin Bebek Şampuanı 900 ml 190 TL

  • Süper Maylo Dev Havlu 1 Dev Rulo 49 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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