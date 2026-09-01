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BİM'e Hamur Yoğurma Makinesi Geliyor! 6 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Hamur Yoğurma Makinesi Geliyor! 6 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.09.2026 - 10:38
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6 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Axen 65 İnç Frameless Ultra HD Tizen OS Smart QLED TV AX65QUMLN-T081 28.900 TL

Axen 65 İnç Frameless Ultra HD Tizen OS Smart QLED TV AX65QUMLN-T081 28.900 TL

  • TCL 32 İnç Full HD QLED Android TV 32S5K 9.900 TL

  • Havit Kafa Üstü Bluetooth Kulaklık H639BT 890 TL

  • Havit Akıllı Saat - Sesli Görüşme M9063 1.290 TL

  • Polosmart Kablosuz Speaker FS81 490 TL

  • Polosmart Çok Fonksiyonlu Etiket Yazıcı PSM153 1.290 TL

  • Polosmart Party Speaker FS124 790 TL

  • Prolone Elektronik Yaka Rozeti 999 TL

  • Prolone Tws Kulaklık 499 TL

  • Prolone Metalik Dokulu Kulaklık 749 TL

  • Imex Yazı Tahtası 12 İnç 249 TL

  • Natura Love Mantar Masa Lambası 399 TL

  • House Pratik Kitap Okuma Işığı Şarjlı HP110 349 TL

  • House Pratik Katlanabilir Şarjlı Masa Lambası HP114 390 TL

  • Philips Alkalin Pil Çeşitleri Set 99 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL

  • Fakir Mikrodalga Fırın 3.490 TL

  • Emsan Közde Türk Kahve Makinesi 1.990 TL

  • Arnica Rapid Plus Doğrayıcı 999 TL

  • Fakir Stant Mikser/Hamur Yoğurma Makinesi 5.290 TL

  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.500 TL

  • Altus Buharlı Ütü 1.590 TL

  • Heifer Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 799 TL

  • Polosmart Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini PSC118 649 TL

  • Polosmart Smart Tartı PSC84 599 TL

Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 65UQ9500F 27.900 TL

Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 65UQ9500F 27.900 TL

  • Senna 50 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 50UQ9500F 17.450 TL

  • Piccolo Mondi Dinozor Figürlü Oyuncak Araba 159 TL

  • Oyuncak Arabalar 3'lü 129 TL

  • Gokidy Sürtmeli Su Atan İtfaiye 399 TL

  • Dostoys Çiçek Oyuncak Bloklar 289 TL

  • Dede Toplu Yapı Blokları 54 Parça 269 TL

  • Gran Toys Pelüş Cesur Köpek ~30 cm 599 TL

  • Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 79 TL

  • İnkılâp Jumbo Boyama Kitapları 79 TL

  • Articolo Duvar Düzenleyici 479 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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