Bugün İndirimde Neler Var? 16 Nisan 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.04.2026 - 10:17

Bugün listemizde fiyatı neredeyse yarıya düşen Ferrari serisi Ray-Ban gözlüklerden, Lancôme’un serum etkili efsane kapatıcısına; Roborock robot süpürgelerden çocukların (ve koleksiyonerlerin) rüyası Fast & Furious araba setine kadar yok yok. Bazı fırsatlar sadece bugün için geçerli, stoklar tükenmeden elini çabuk tutan kazanır! 

Bu içerik 16.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Roborock ile temizlikte akıllı dönem: Sepette 500 TL İndirim!

Evinizdeki her köşeyi akıllı bir yardımcıya emanet edin! Roborock Saros 20 akıllı robot süpürge, mevcut fırsatlarına ek olarak sepette anında 500 TL indirimle geliyor. Temizliği teknolojiye bırakıp kendinize vakit ayırmanın tam sırası.

Roborock Saros 20 Akıllı Robot Süpürge

Keşfedilmemiş lezzet: Wefood Süt Karamelli Fıstık Ezmesi!

Kahvaltılarınızın yeni favorisi olmaya aday! Wefood ürünlerindeki %40'a varan dev indirimle gelen bu süt karamelli fıstık ezmesi, hem temiz içeriği hem de gurme lezzetiyle tatlı krizlerinizin en sağlıklı çözümü olacak.

Wefood Süt Karamelli Fıstık Ezmesi 300 gr

Kremi Dudak Bakımında %55 + 3 AL 2 ÖDE Çılgınlığı!

Dudaklarınıza bahar gelsin! Peptit, seramid ve E vitamini desteğiyle neme doyuran Kremi Lip Balmlarda %55'e varan dev indirime ek 3 Al 2 Öde fırsatı devam ediyor. Hem parlatıcı hem de bakım yapan bu seriyi sepetinize eklemeyi unutmayın.

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm Serisi

Lancôme kalitesinde %40 dev fırsat: Teint Idole Ultra Wear!

Hem kapatıcılık hem de serum etkisi bir arada! Lancôme’un serum içerikli kapatıcısı, 2.500 TL yerine sepete özel 1.499 TL. Cildinizde ışıl ışıl ve kusursuz bir görünüm yaratırken tasarruf etmenin keyfini çıkarın.

Lancome Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Concelear

Hız tutkunlarına koleksiyonluk set: Fast & Furious 10'lu Paket!

Efsane film serisinin en özel araçları şimdi evinizde! 1:64 ölçekli ve özel süslemelere sahip bu 10'lu Hot Wheels paketi, %23 tasarruf fırsatıyla karşınızda. Hem çocuklar hem de büyük koleksiyonerler için harika bir hediye seçeneği.

2.199,79 TL yerine 1.699,99 TL

Hot Wheels Fast & Furious Temalı 10'lu Araba Paketi

Sıfır yanık riski: Philips 8000 Serisi Azur Ütü!

3000W gücü ve OptimalTEMP teknolojisiyle kumaş ayarı yapma derdini bitiren Philips Azur, son 30 günün en düşük fiyatında! 55g/dk sürekli buharıyla en inatçı kırışıklıkları bile saniyeler içinde açarken kumaşlarınızı korur.

5.274,00 TL yerine 4.974,00 TL

Philips 8000 Serisi Azur Buharlı Ütü

Dermatologların tercihi: CeraVe Nemlendirici Losyon!

Cilt bariyerini onaran efsane nemlendirici dev boyuyla listemizde! 473 ml'lik bu nemlendirici losyon, son 30 günün en düşük fiyatıyla sizi bekliyor. Hem yüz hem vücut için ideal, parfümsüz ve hassas cilt dostu formül.

883,30 TL

CeraVe Moisturising Lotion Nemlendirici Losyon 473 ml

Lansmana özel tat: Protein Ocean Bar Salted Caramel!

Atıştırmalık saatinizi proteinle taçlandırın! Protein Ocean'ın yeni Salted Caramel aromalı barları, lansmana özel %15 indirimle listemizde. Üstelik 'onedio' kodunu kullanarak bu yeni lezzeti keşfetmek şimdi çok daha avantajlı.

PROTEİN OCEAN Protein Bar Salted Caramel

Piyasanın en ucuzu: New Balance 410 Kadın Spor Ayakkabı!

Klasik şıklığıyla her kombine uyum sağlayan New Balance 410, sadece bize özel 'onedio25' koduyla şu an tüm piyasadaki en düşük fiyatıyla karşımızda. Konforu indirimle yakalamanın tam zamanı!

New Balance 410 Kadın Koşu Ayakkabı W4107ZS

Bebeksi Ayaklar İçin: MJCARE Ayak Peeling Maskesi!

Sandalet mevsimine hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! 2'li set halinde gelen ve %45 indirimle sunulan bu soyulan ayak peeling maskesi, ölü derilerden kurtulmanın en zahmetsiz yolu. Haftalık bakım rutininizin en keyifli parçası.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack 2'li Set

Ferrari şıklığı yarı fiyatına: Ray-Ban Ferrari Lifestyle!

Bahar güneşine ikonik bir tarzla eşlik edin! Ray-Ban’in Ferrari serisinden bu özel güneş gözlüğü, tam %50 indirimle 8.890 TL yerine sadece 4.445,00 TL. Tarzına lüks ve hız katmak isteyenler için günün en karlı aksesuar yatırımı.

Ray-Ban 4414M Ferrari Lifestyle - icons 58 Güneş Gözlüğü

