Amazon Çeyiz Günleri: Sevilen Markalarda Öne Çıkan Fırsatlar

etiket Amazon Çeyiz Günleri: Sevilen Markalarda Öne Çıkan Fırsatlar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.04.2026 - 21:45

Evlilik hazırlığı yapanlar, evini yenileyenler ve kaliteyi uygun fiyata arayanlar buraya! 14-21 Nisan tarihleri arasında mutfaktan yatak odasına, sofra ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar her şeyde dev indirimler başladı. Philips’ten SMEG’e, Karaca’dan Zwilling’e kadar dünya devlerinde geçerli olan bu fırsatlarla çeyizinizi eksiksiz tamamlayın. İşte radarımıza takılan o yıldız ürünler:

Bu içerik 15.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

WMF Kalitesiyle Tanışın: 2 ve Üzeri Ürüne %20 İndirim!

WMF Kalitesiyle Tanışın: 2 ve Üzeri Ürüne %20 İndirim!

Alman çeliğinin gücü mutfağınızda! WMF’nin tırtıklı soyma bıçak setinde ve seçili tüm ürünlerinde 2 ve üzeri alımlarda %20 indirim sizi bekliyor. Mutfaktaki hazırlık sürecinizi profesyonel bir seviyeye taşıyın.

WMF Tırtıklı Soyma Bıçak Seti Siyah 6 Parça

Zwilling’de Dev Kampanya: 2. Ürüne %50 İndirim!

Zwilling’de Dev Kampanya: 2. Ürüne %50 İndirim!

Mutfakların profesyonel yardımcısı şimdi çok daha hesaplı! 4 litrelik paslanmaz çelik düdüklü tencere başta olmak üzere Zwilling ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim fırsatı başladı. Zamandan ve enerjiden tasarruf ederken kaliteden ödün vermeyin.

Zwilling Düdüklü Tencere - 4 Lt, Paslanmaz Çelik

Mutfakların İkonu SMEG’de 60 Günün En Düşük Fiyatı!

Mutfakların İkonu SMEG’de 60 Günün En Düşük Fiyatı!

Retro tasarımıyla mutfağınıza stil katacak o meşhur kırmızı kettle, festivalin en göz alıcı indirimiyle listemizde! Tam 1.404 TL tasarruf fırsatıyla SMEG kalitesine sahip olmanın şimdi tam zamanı.

14.400,00 TL yerine 12.996,00 TL

SMEG KLF03RDEU Kırmızı Su Isıtıcı - Kettle

Mutfakta Doğallık: Karaca Aksel Bamboo Ekmek Kutusu!

Mutfakta Doğallık: Karaca Aksel Bamboo Ekmek Kutusu!

Ekmeklerinizi taze tutarken mutfağınıza sıcak bir hava katın. 30 günün en düşük fiyatıyla gelen bu bambu ekmek kutusu, tasarımıyla göz doldururken fiyatıyla cüzdanınızı güldürüyor.

699,99 TL yerine 599,99 TL

Karaca Aksel Bamboo Ekmek Kutusu

Sofralara Asalet Geliyor: Jumbo 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti!

Sofralara Asalet Geliyor: Jumbo 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti!

Çeyizlerin olmazsa olmazı, sofraların en şık detayı! Jumbo’nun 60 parçalık 12 kişilik bu seti, zamansız tasarımıyla nesiller boyu kullanılacak bir kalite sunuyor. Misafir ağırlamayı sevenler için listenin ilk sırasında.

Jumbo 3403 60 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti

Tefal ile Mutfağınızda Hızlı ve Pratik Lezzetler!

Tefal ile Mutfağınızda Hızlı ve Pratik Lezzetler!

Difüzyon tabanlı yapısıyla ısıyı eşit dağıtan ve yemeklerin en ideal şekilde pişmesini sağlayan 3'lü tava seti (20/24/28 cm), mutfağınızın en temel ihtiyacını en kaliteli şekilde karşılıyor.

Tefal SimpleCook 1X 3'lü Tava Seti

Hızlı Satan Fırsat: Paşabahçe LITE Kupa!

Hızlı Satan Fırsat: Paşabahçe LITE Kupa!

Kahve ve çay keyfinize eşlik edecek en modern kupa tasarımı! Paşabahçe’nin LITE serisinden bu geniş hacimli kupa, hızlı satan fırsatlar arasında yerini aldı. Hem dayanıklı hem de çok şık.

109,59 TL

Paşabahçe LITE KUPA 410 CC

Zarif Çay Saatleri İçin: Porland Suzanne Platin Set!

Zarif Çay Saatleri İçin: Porland Suzanne Platin Set!

Misafirlerinize çay ikram ederken zarafeti elden bırakmayın. Platin detaylarıyla parlayan bu 6 kişilik çay takımı, Porland kalitesini sofralarınıza taşıyor. Çeyiz alışverişinin en şık parçalarından biri.

Porland Suzanne Platin 6 Kişilik Çay Takımı

Uykuda Pamuk Saten Lüksü: Taç Çarşaf Seti!

Uykuda Pamuk Saten Lüksü: Taç Çarşaf Seti!

Yatak odanızda otel konforunu yakalayın! Çift kişilik siyah pamuk saten çarşaf seti, son 30 günün en düşük fiyatıyla listemizde. %26 tasarruf fırsatıyla hem şık hem de deliksiz bir uyku için ideal.

2.165,00 TL yerine 1.607,39 TL

Taç Color Dreams Ranforce Düz Pamuk Saten Çarşaf Seti

Döküm Şıklığı ve Lezzeti: Lava Trendy Yayvan Tencere!

Döküm Şıklığı ve Lezzeti: Lava Trendy Yayvan Tencere!

Yeşil döküm tencerenin mutfağınızda yaratacağı farkı görün! Isıyı uzun süre koruyan ve lezzeti hapseden bu çok amaçlı döküm tencere, hem fırında hem ocakta en büyük yardımcınız olacak.

Lava Trendy 28 cm Döküm Demir Yayvan Tencere

Evde Barista Deneyimi: De'Longhi Magnifica EVO!

Evde Barista Deneyimi: De'Longhi Magnifica EVO!

Sabahları taze kahve kokusuyla uyanmak isteyen çeyizciler buraya! Espresso’dan latte’ye kadar her fincanı kusursuz hazırlayan bu makine, tam 3.000 TL indirimle günün bombası. Enerji Sınıfı A olan bu teknoloji harikasını kaçırmayın.

27.999,00 TL yerine 24.999,00 TL

De'Longhi Magnifica EVO Espresso Makinesi

