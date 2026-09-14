article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? 14 Eylül 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 14 Eylül 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
14.09.2026 - 12:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fairy bulaşık kapsüllerinden Arzum Okka Türk kahvesi makinelerine, Clinique ve Lancôme lüks kozmetik indirimlerinden New Balance spor ayakkabılara, Xiaomi akıllı takip cihazından Kiko Milano dudak setlerine kadar kaçırılmayacak fiyat düşüşleriyle başlıyoruz. Sepetinizi onaylamadan önce öne çıkan fırsatları inceleyin.

Bu içerik 14.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fairy Platinum limon kokulu bulaşık makinesi kapsülü 96'lı paket net 689,00 TL!

Fairy Platinum limon kokulu bulaşık makinesi kapsülü 96'lı paket net 689,00 TL!

En zorlu kurumuş yağları sudan geçirmeden ilk yıkamada söken, cam ve metallere parlaklık katan 96 yıkamalık dev limon ferahlığı paketi.

Fairy Platinum Limon Kokulu Bulaşık Makinesi Kapsülü (96 Yıkama)

Arzum OKKA Minio Pro Türk kahvesi makinesi %12 indirimle 2.945,00 TL yerine net 2.599,00 TL!

Arzum OKKA Minio Pro Türk kahvesi makinesi %12 indirimle 2.945,00 TL yerine net 2.599,00 TL!

Dayanıklı paslanmaz çelik bakır cezvesi, taşma önleyici akıllı pişirme sensörü ve tek seferde 4 fincan bol köpüklü kahve yapabilme kapasitesiyle pratik ve şık bir yardımcı.

Arzum OKKA Minio Pro Türk Kahvesi Makinesi (Paslanmaz Çelik Bakır)

Selpak 3 katlı 32'li tuvalet kağıdı indirimle net 290,09 TL!

Selpak 3 katlı 32'li tuvalet kağıdı indirimle net 290,09 TL!

Yumuşacık dolgun dokusu, suya dayanıklı dayanıklı 3 katlı yapısı ve suda kolayca eriyen formülüyle banyo stoklarını tamamlayan ekonomik 32'li paket.

Selpak 3 Katlı Tuvalet Kağıdı (32'li Rulo)

Lancôme tüm ürünlerde %30 indirim, 30 ml parfümler tek fiyata 2.999 TL!

Lancôme tüm ürünlerde %30 indirim, 30 ml parfümler tek fiyata 2.999 TL!

La Vie Est Belle dahil kült 30 ml parfümleri 2.999 TL'ye sabitleyen; maskara ve kapatıcıları ise 1.799 TL tek fiyata indiren büyük lüks kozmetik fırsatı.

Lancôme La Vie Est Belle EDP Parfüm

Clinique ürünlerinde %40'a varan indirim ve sürpriz kuponlar yayında!

Clinique ürünlerinde %40'a varan indirim ve sürpriz kuponlar yayında!

Moisture Surge 30 ml nemlendirici krem net 998 TL, viral Almost Lipstick Black Honey serisi 1.062 TL ve Smart Retinoid Balm 1.553 TL özel fiyatıyla avantajlı setlerde buluşuyor.

Clinique Cilt Bakım ve Makyaj Favorileri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Animal Joy vanilyalı pankek karışımı ve fıstık ezmeli sporcu kahvaltı seti avantajlı fiyatta!

Animal Joy vanilyalı pankek karışımı ve fıstık ezmeli sporcu kahvaltı seti avantajlı fiyatta!

Katkısız vanilyalı yüksek proteinli pankek miksi ve doğal fıstık ezmesini bir araya getirerek sporculara ve sağlıklı beslenenlere enerjik bir sabah öğünü sunan ikili set.

Animal Joy Sporcu Kahvaltı Seti (Vanilyalı Pankek Karışımı + Fıstık Ezmesi)

Kimmeer Plus 12V çift akülü 24 parça şarjlı vidalama matkap 823,53 TL yerine net 649,00 TL!

Kimmeer Plus 12V çift akülü 24 parça şarjlı vidalama matkap 823,53 TL yerine net 649,00 TL!

Metal şanzıman yapısı, kesintisiz çalışma sağlayan çift bataryası ve zengin 24 parça uç setiyle evdeki tüm montaj ve tamirat işlerini zahmetsiz kılan kompakt set.

KIMMEER PLUS 12V 1.5 Ah Çift Akülü Şarjlı Vidalama Matkap Seti (24 Parça)

Miniso Lisanslı Basic Serisi mini zımba setiyle pratik evrak düzeni!

Miniso Lisanslı Basic Serisi mini zımba setiyle pratik evrak düzeni!

Yedek zımba telleriyle birlikte gelen, kompakt boyutuyla kalem kutularına ve çantalara rahatça sığan, okul ve ofis belgelerini toparlayan sevimli zımba seti.

Miniso Lisanslı Basic Serisi Mini Zımba Seti (Telleri Dahil)

Xiaomi Tag akıllı takip cihazı Premium ile net 1.089,00 TL!

Xiaomi Tag akıllı takip cihazı Premium ile net 1.089,00 TL!

Anahtar, cüzdan, bavul ve değerli eşyalarınızı telefonunuzdan anlık takip etmenizi sağlayan, uzun pil ömrüne sahip kompakt tasarımlı tekli takip cihazı.

Xiaomi Tag Akıllı Takip Cihazı (1-Pack)

New Balance ML408 unisex spor ayakkabı avantajlı fiyatıyla net 4.369,05 TL!

New Balance ML408 unisex spor ayakkabı avantajlı fiyatıyla net 4.369,05 TL!

New Balance ML408 Unisex Spor Ayakkabı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kiko Milano Glossy Lip makyaj seti 2.557,60 TL yerine net 1.598,00 TL!

Kiko Milano Glossy Lip makyaj seti 2.557,60 TL yerine net 1.598,00 TL!

Dudaklara anında dolgun ve parlak bir görünüm kazandıran viral parlatıcı ve dudak ürünlerini bir araya getiren avantajlı hediye seti.

Kiko Milano Glossy Lip Makyaj Seti

Wefood soğuk sıkım karadut özü sepette %45 indirimle 545,00 TL yerine net 299,75 TL!

Wefood soğuk sıkım karadut özü sepette %45 indirimle 545,00 TL yerine net 299,75 TL!

Hiçbir koruyucu, katkı maddesi ve ilave rafine şeker içermeyen; soğuk sıkım yöntemiyle tüm besin değerini koruyan 335 gramlık doğal karadut özü.

+ %10 indirim kodumuz var. (onedio)

Wefood Soğuk Sıkım Karadut Özü 335 g

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın