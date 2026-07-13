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Bugün İndirimde Neler Var? 13 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 13 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.07.2026 - 11:46
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Temmuz ayının bu kavurucu pazartesi gününde evinizi buz gibi yapacak taşınabilir buharlı vantilatörlerden şık yazlık kombin parçalarına, cilt bakım stoklarından oyuncu koltuğu ve dünyaca ünlü LEGO setlerine kadar her şey bu listede. Özel indirim kodlarına, çoklu alım sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 13.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Ethiquet Calestia asimetrik siyah bluz bu hafta çok satanlar listesinden düşmeyerek sepette net 382,46 TL!

Ethiquet Calestia asimetrik siyah bluz bu hafta çok satanlar listesinden düşmeyerek sepette net 382,46 TL!

Yumuşacık esnek kumaşı, omuz dekoltesi ve bele oturan büzgü detaylarıyla yaz akşamlarında jean pantolonların üzerinde çabasız bir asalet sunan tam bir trend parçası.

ETHIQUET CALESTIA Omuz Dekolteli Büzgülü Kadın Siyah Bluz

LEGO Speed Champions Şimşek McQueen yapım seti temmuz fırsatıyla Premium üyelerine özel net 1.073,40 TL!

LEGO Speed Champions Şimşek McQueen yapım seti temmuz fırsatıyla Premium üyelerine özel net 1.073,40 TL!

Disney Pixar Arabalar temalı 270 parçalık bu harika set, çocukların yaratıcılığını geliştirirken koleksiyon tutkunlarının da bu hafta listelerde anında tükettiği bir hit oluyor.

LEGO Speed Champions Disney Pixar Şimşek McQueen 77255

Formeya pamuklu su geçirmez yatak koruyucu alez sepete özel fiyat avantajıyla sadece 279,90 TL!

Formeya pamuklu su geçirmez yatak koruyucu alez sepete özel fiyat avantajıyla sadece 279,90 TL!

%100 pamuk kapitone fitted yapısıyla yatağı tamamen saran ve sıvı geçirmeyen yapısıyla ev tekstili kategorisinde haftanın en çok satan temel stok ürünü.

Formeya Kapitone Fitted Sıvı Geçirmez Pamuk Yatak Koruyucu Alez

Shark FlexBreeze taşınabilir buharlı fan son 90 günün en ucuz fiyat alternatifiyle net 12.999,00 TL!

Shark FlexBreeze taşınabilir buharlı fan son 90 günün en ucuz fiyat alternatifiyle net 12.999,00 TL!

İç ve dış mekan uyumlu yapısıyla bu kavurucu temmuz sıcaklarında balkonu, bahçeyi veya odanızı saniyeler içinde buz gibi ferahlatan harika bir taşınabilir buharlı klima teknolojisi.

Shark FlexBreeze ProMist Taşınabilir Buharlı Fan FA300EU

Rampage Typhoon oyuncu koltuğu terletmez kumaş yapısıyla yılın en düşük fiyatı net 8.999,00 TL!

Rampage Typhoon oyuncu koltuğu terletmez kumaş yapısıyla yılın en düşük fiyatı net 8.999,00 TL!

Yatabilen sırt desteği ve ergonomik yapısıyla bilgisayar başında uzun saatler geçiren oyuncuların ve çalışanların yaz aylarında vücut sağlığını koruyan en konforlu oyuncu koltuğu.

Rampage MC-8663B Typhoon Oyuncu Koltuğu Gri Mavi

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Casio G-Shock krem erkek kol saati askeri tarzı ve günün öne çıkan fırsatıyla net 11.148,00 TL!

Casio G-Shock krem erkek kol saati askeri tarzı ve günün öne çıkan fırsatıyla net 11.148,00 TL!

Çamura, darbelere ve suya dayanıklı dünyaca ünlü efsane gövde tasarımıyla, outdoor maceralarında ve günlük kombinlerde beylerin bileğinden asla çıkarmadığı imza aksesuar.

Casio GG-1000-1A5DR G-Shock Erkek Kol Saati

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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