Bugün Hangi Diziler Var? 2 Kasım Pazartesi Hangi Diziler Var?

Yeni hafta dizilerle açılıyor ve pazartesi akşamı özellikle NOW tarafında hareketli. Sevdam Karadeniz bu akşam final bölümüyle ekrana geliyor; Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir de yeni bölümleriyle izleyici karşısında.

Peki bugün hangi diziler var, hangisi saat kaçta başlıyor? Show TV, Star TV ve TV8’de dizi yerine ne yayınlanacak? Pazartesi akşamının yayın akışına birlikte bakalım.

İşte detaylar…