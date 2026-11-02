Bugün Hangi Diziler Var? 2 Kasım Pazartesi Hangi Diziler Var?
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Yeni hafta dizilerle açılıyor ve pazartesi akşamı özellikle NOW tarafında hareketli. Sevdam Karadeniz bu akşam final bölümüyle ekrana geliyor; Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir de yeni bölümleriyle izleyici karşısında.
Peki bugün hangi diziler var, hangisi saat kaçta başlıyor? Show TV, Star TV ve TV8’de dizi yerine ne yayınlanacak? Pazartesi akşamının yayın akışına birlikte bakalım.
İşte detaylar…
Bugün Hangi Diziler Var?
Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?
2 Kasım Pazartesi Dizileri Saat Kaçta Başlıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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