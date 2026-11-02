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Bugün Hangi Diziler Var? 2 Kasım Pazartesi Hangi Diziler Var?

Bugün Hangi Diziler Var? 2 Kasım Pazartesi Hangi Diziler Var?

yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 08:31
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Yeni hafta dizilerle açılıyor ve pazartesi akşamı özellikle NOW tarafında hareketli. Sevdam Karadeniz bu akşam final bölümüyle ekrana geliyor; Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir de yeni bölümleriyle izleyici karşısında. 

Peki bugün hangi diziler var, hangisi saat kaçta başlıyor? Show TV, Star TV ve TV8’de dizi yerine ne yayınlanacak? Pazartesi akşamının yayın akışına birlikte bakalım.

İşte detaylar…

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Bugün Hangi Diziler Var?

Bugün Hangi Diziler Var?

ATV’de Bugün Hangi Dizi Var?

ATV’de bugün Altı Üstü İstanbul var. Dizinin 19. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Ardından gece 00.20’de Güneşin Doğduğu Yer’in 7. bölümü yayınlanacak.

Kanal D’de Bugün Hangi Dizi Var?

Kanal D’de bugün Uzak Şehir var. Dizinin yeni bölümü saat 20.00’de başlıyor. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın başrolde olduğu dizinin ardından 00.15’te Daha 17 tekrarı ekrana gelecek.

NOW’da Bugün Hangi Dizi Var?

NOW’da bugün Sevdam Karadeniz var. Dizi saat 20.00’de final bölümüyle ekrana geliyor. Gece 00.00’da Anne Yarısı altyazılı olarak yayınlanacak.

Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?

Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

TRT 1’de Bugün Hangi Dizi Var?

TRT 1’de bugün Evlilik Güzeldir var. Dizinin yeni bölümü saat 20.00’de başlıyor. Gece 00.15’te Gönül Dağı tekrarı yayınlanacak.

Show TV’de Bugün Hangi Dizi Var?

Show TV’de bugün yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Güldür Güldür Show’un tekrar bölümünü yayınlıyor. Gece 23.45’te Gece Hattı canlı yayınla başlıyor, 00.30’da ise Sevdan Bir Ateş tekrarı ekrana geliyor.

Star TV’de Bugün Hangi Dizi Var?

Star TV’de bugün de yeni dizi bölümü yok. Kanalın akışında 20.00’de ve 22.30’da yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı yer alıyor.

TV8’de Bugün Hangi Program Var?

TV8’de ise dizi yerine MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak.

2 Kasım Pazartesi Dizileri Saat Kaçta Başlıyor?

2 Kasım Pazartesi Dizileri Saat Kaçta Başlıyor?

Bugünün yayın akışı saat sırasıyla şöyle:

20.00 – Altı Üstü İstanbul, 19. bölüm (ATV)

20.00 – Uzak Şehir (Kanal D)

20.00 – Sevdam Karadeniz, final bölümü (NOW)

20.00 – Evlilik Güzeldir (TRT 1)

20.00 – Güldür Güldür Show tekrarı (Show TV)

20.00 – Yerli dizi tekrarı / sinema (Star TV)

20.00 – MasterChef Türkiye (TV8)

22.30 – Yerli dizi tekrarı / sinema (Star TV)

Yayın akışı kanal tarafından değiştirilebilir. Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir her pazartesi akşamı yeni bölümle izleyiciyle buluşuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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