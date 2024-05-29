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Bugün Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Bugün Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 16:01

Güne nasıl başladığını ve gününü anlat, dinlemen gereken şarkıyı söyleyelim!

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1. Bu sabah uyandığında ilk duyduğun ses neydi?

2. Bugün kahvaltı yaptın mı?

3. Bugün okula/işe giderken ne dinledin?

4. Bugün kendini nasıl hissediyorsun?

5. Peki bugün bir pasta olsa hangisi olurdu?

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6. Bugün kimle vakit geçirmek istersin?

7. Bugün hiç sinirlendin mi?

8. Peki hiç ağladın mı?

Lisa Pariente - Je m'en fous

The Blaze - SHE

Childish Gambino - Feels Like Summer

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Childish Gambino - Feels Like Summer Senin bugün ruh halin ve modun çok yerinde. Bunu bozmadan aynı huzurla devam etmek için kesinlikle dinlemen gereken şark... Devamını Gör