Bugün Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Bugün Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Güne nasıl başladığını ve gününü anlat, dinlemen gereken şarkıyı söyleyelim!
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1. Bu sabah uyandığında ilk duyduğun ses neydi?
2. Bugün kahvaltı yaptın mı?
3. Bugün okula/işe giderken ne dinledin?
4. Bugün kendini nasıl hissediyorsun?
5. Peki bugün bir pasta olsa hangisi olurdu?
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Childish Gambino - Feels Like Summer Senin bugün ruh halin ve modun çok yerinde. Bunu bozmadan aynı huzurla devam etmek için kesinlikle dinlemen gereken şark... Devamını Gör