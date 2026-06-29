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Bugün Bize Normal Gelen Ama 20 Yıl Önce Kimsenin Para Vermeyeceği 10 Şey

etiket Bugün Bize Normal Gelen Ama 20 Yıl Önce Kimsenin Para Vermeyeceği 10 Şey

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
29.06.2026 - 12:16
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Zaman algımız öyle bir değişti ki, bazen durup 'Biz buraya nasıl geldik?' diye soruyoruz. Teknoloji, alışkanlıklar ve tüketim çılgınlığı derken, 2006 yılında birine söylesek 'Hadi canım, ona da para mı verilir?' diyeceği onlarca şeye bugün her ay düzenli olarak maaşımızdan pay ayırıyoruz.

İşte 20 yıl önce yaşayan birine anlatmakta zorlanacağınız, bugün ise cüzdanımızı seve seve boşalttığımız o 10 şey:

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1. Bulut depolama alanları satın alıyoruz.

1. Bulut depolama alanları satın alıyoruz.

Fiziksel CD'lerin ve USB belleklerin popüler olduğu dönemde, havada duran görünmez bir alana her ay düzenli ücret ödemek kimsenin aklına yatmazdı. Bugün ise telefon hafızasının dolmaması için teknoloji şirketlerine abonelik ücreti ödüyoruz.

2. Reklamları engellemek için bütçe ayırıyoruz.

2000'lerin başında internette reklam görmek hayatın normal bir parçasıydı; kapatır, geçerdik. Bugün ise bir mobil oyunda ya da uygulamada 5 saniye daha az reklam görmek için her ay abonelik ücreti ödüyoruz ve bu bize premium hissi veriyor. Kelimenin tam anlamıyla 'hiçbir şey görmemek' için para harcıyoruz.

3. Çevrimiçi dizi ve film platformlarına üye oluyoruz.

Kaset ve DVD kiralama kültüründen, hiçbir içeriğe fiziksel olarak sahip olmadığımız bir döneme geçiş yaptık. Sadece izleme hakkını elinde bulundurmak için her ay birden fazla platforma yüzlerce lira harcıyoruz.

4. Dijital müzik aboneliklerini...

Kasetten CD'ye geçmiş, MP3 çalarlara şarkı yüklemek için saatlerce bilgisayar başında Winamp listesi yapmış bir jenerasyon düşünün... Şarkılar bilgisayarımızda hard diskte yer kaplamasın, sadece 'dinleme hakkımız' olsun diye her ay müzik platformlarına abonelik ücreti ödüyoruz. Plak ve kaset koleksiyoncularını tenzih ederiz ama müzik artık tamamen havada asılı bir harcama.

5. İçerik üreticilerine doğrudan destek oluyoruz.

Eskiden ünlülere ve yayıncılara ulaşmak oldukça zordu. Bugün ise internet ortamında sevdiğimiz kişilerin canlı yayınlarında öne çıkmak veya özel içerikleri izlemek için doğrudan bağış ve üyelik sistemlerini kullanıyoruz.

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6. Market ve yemek teslimat hizmet bedellerini ödüyoruz.

Geçmişte esnaftan alışveriş yapmak veya paket serviste sadece yemek bedeli ödemek esastı. Şimdi ise çok yakın mesafelerden gelecek tek bir ürün için bile getirme ve kurye ücretlerini düşünmeden karşılıyoruz.

7. Dijital finansal danışmanlık eğitimleri alıyoruz.

Yatırım araçlarının çeşitlenmesiyle birlikte geleneksel yöntemler yerini dijital analizlere bıraktı. Kripto paralar, hisse senedi piyasaları ve borsa stratejileri hakkında bilgi veren premium gruplara katılmak için para ödüyoruz.

8. Dijital kitap ve sesli kitap platformlarını kullanıyoruz.

Kütüphanelerden veya kitapçılardan fiziksel kitap alıp biriktirmek tek seçenekti. Bugün ise kitaba dokunmadan, sadece kulaklıkla birilerinin kitabı bize okuması veya ekrandan kaydırarak okumak için aylık abonelikler başlatıyoruz.

9. Sanal etkinliklerin ve konserlerin biletlerine ödeme yapıyoruz.

Bir konsere veya etkinliğe gitmek, fiziksel olarak o alanda bulunmak anlamına gelirdi. Şimdi ise sadece bilgisayar veya VR gözlük ekranından canlı izleyeceğimiz dijital festivaller ve çevrimiçi seminerler için bilet satın alıyoruz.

10. Çevrimiçi psikolog ve diyetisyen seansları satın alıyoruz.

Sağlık ve danışmanlık hizmetleri her zaman yüz yüze, bir klinik ortamında alınırdı. Şimdi ise evimizden bile çıkmadan, tamamen bilgisayar veya telefon kamerası karşısında görüntülü konuşarak terapi ya da beslenme danışmanlığı seansları alıyor, buna bütçe ayırıyoruz.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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