Bugün Bize Normal Gelen Ama 20 Yıl Önce Kimsenin Para Vermeyeceği 10 Şey

Zaman algımız öyle bir değişti ki, bazen durup 'Biz buraya nasıl geldik?' diye soruyoruz. Teknoloji, alışkanlıklar ve tüketim çılgınlığı derken, 2006 yılında birine söylesek 'Hadi canım, ona da para mı verilir?' diyeceği onlarca şeye bugün her ay düzenli olarak maaşımızdan pay ayırıyoruz.

İşte 20 yıl önce yaşayan birine anlatmakta zorlanacağınız, bugün ise cüzdanımızı seve seve boşalttığımız o 10 şey: