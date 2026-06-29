Bugün Bize Normal Gelen Ama 20 Yıl Önce Kimsenin Para Vermeyeceği 10 Şey
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Zaman algımız öyle bir değişti ki, bazen durup 'Biz buraya nasıl geldik?' diye soruyoruz. Teknoloji, alışkanlıklar ve tüketim çılgınlığı derken, 2006 yılında birine söylesek 'Hadi canım, ona da para mı verilir?' diyeceği onlarca şeye bugün her ay düzenli olarak maaşımızdan pay ayırıyoruz.
İşte 20 yıl önce yaşayan birine anlatmakta zorlanacağınız, bugün ise cüzdanımızı seve seve boşalttığımız o 10 şey:
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1. Bulut depolama alanları satın alıyoruz.
2. Reklamları engellemek için bütçe ayırıyoruz.
3. Çevrimiçi dizi ve film platformlarına üye oluyoruz.
4. Dijital müzik aboneliklerini...
5. İçerik üreticilerine doğrudan destek oluyoruz.
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6. Market ve yemek teslimat hizmet bedellerini ödüyoruz.
7. Dijital finansal danışmanlık eğitimleri alıyoruz.
8. Dijital kitap ve sesli kitap platformlarını kullanıyoruz.
9. Sanal etkinliklerin ve konserlerin biletlerine ödeme yapıyoruz.
10. Çevrimiçi psikolog ve diyetisyen seansları satın alıyoruz.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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