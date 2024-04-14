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Buffy the Vampire Slayer Dizisinde Çaldıktan Sonra Aklımıza Kazınmış Olan 17 Şarkı

etiket Buffy the Vampire Slayer Dizisinde Çaldıktan Sonra Aklımıza Kazınmış Olan 17 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 13:02

Buffy dizisinin aksiyon dolu sahneleri hepimizi ekran başına kitlese de bar sahnelerinde çalan şarkılar da hafızamıza kazınmış şekilde... Buffy severler toplandıysa başlayalım!

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1. Wild Horses

2. K's Choice - Virgin State of Mind.

3. Alison Krauss - It Doesn't Matter + Lyrics

4. Pain

5. My Vitriol - Cemented Shoes

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6. Cibo Matto - Sugar Water (Official Music Video) | Warner Records

7. 04. Velvet Chain - Strong

8. Aimee Mann - Pavlov's Bell (Official Music Video)

9. Cure

10. Play It by Ear

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11. She Knows

12. Heather Nova - It's Only Love

13. Spoon

14. Overfire

15. Cher - Believe (Official Music Video) [4K Remaster]

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16. Moby - Everloving

17. Fastball - Fire Escape

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