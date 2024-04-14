Buffy the Vampire Slayer Dizisinde Çaldıktan Sonra Aklımıza Kazınmış Olan 17 Şarkı
Buffy the Vampire Slayer Dizisinde Çaldıktan Sonra Aklımıza Kazınmış Olan 17 Şarkı
Buffy dizisinin aksiyon dolu sahneleri hepimizi ekran başına kitlese de bar sahnelerinde çalan şarkılar da hafızamıza kazınmış şekilde... Buffy severler toplandıysa başlayalım!
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1. Wild Horses
2. K's Choice - Virgin State of Mind.
3. Alison Krauss - It Doesn't Matter + Lyrics
4. Pain
5. My Vitriol - Cemented Shoes
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6. Cibo Matto - Sugar Water (Official Music Video) | Warner Records
7. 04. Velvet Chain - Strong
8. Aimee Mann - Pavlov's Bell (Official Music Video)
9. Cure
10. Play It by Ear
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11. She Knows
12. Heather Nova - It's Only Love
13. Spoon
14. Overfire
15. Cher - Believe (Official Music Video) [4K Remaster]
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16. Moby - Everloving
17. Fastball - Fire Escape
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