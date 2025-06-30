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Bu Yaz Plajda Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?

etiket Bu Yaz Plajda Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.07.2025 - 00:17

Senin bu yaz şarkın ne? Plajdaki halini, tercihlerini anlat biz de ne dinlemen gerektiğini söyleyelim. Yapman gereken tek şey testi çözmek, sonrasında da yaz şarkını son ses dinlemek. E hazırsan hadi bakalım başlayalım!

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1. Güne plajda nasıl başlarsın?

2. Plaj çantanın olmazsa olmazı hangisi?

3. Plajda tarzını nasıl tanımlarsın?

4. Peki seçimini yap bakalım, deniz mi havuz mu?

5. Güneş batarken...

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6. Hangi plajda güneşlenmek istersin?

7. Yaz akşamlarının favori aktivitesi hangisi?

8. Son olarak en sevdiğin yaz içeceği hangisi?

MGMT - Electric Feel

Luis Fonsi ft. Daddy Yankee - Despacito

Billie Eilish - Ocean Eyes

Rusted Root - Send Me On My Way

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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