Bu Yaz Plajda Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?
Senin bu yaz şarkın ne? Plajdaki halini, tercihlerini anlat biz de ne dinlemen gerektiğini söyleyelim. Yapman gereken tek şey testi çözmek, sonrasında da yaz şarkını son ses dinlemek. E hazırsan hadi bakalım başlayalım!
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1. Güne plajda nasıl başlarsın?
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2. Plaj çantanın olmazsa olmazı hangisi?
3. Plajda tarzını nasıl tanımlarsın?
4. Peki seçimini yap bakalım, deniz mi havuz mu?
5. Güneş batarken...
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6. Hangi plajda güneşlenmek istersin?
7. Yaz akşamlarının favori aktivitesi hangisi?
8. Son olarak en sevdiğin yaz içeceği hangisi?
MGMT - Electric Feel
Luis Fonsi ft. Daddy Yankee - Despacito
Billie Eilish - Ocean Eyes
Rusted Root - Send Me On My Way
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