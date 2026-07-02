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Bu Yaz Hangi Bad Bunny Şarkısı Sensin Söylüyoruz!

etiket Bu Yaz Hangi Bad Bunny Şarkısı Sensin Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 22:31
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Seni tanımlayan, o enerjini yansıtan Bad Bunny şarkısı hangisi? Dur hiç düşünme çünkü bu testin sonunda hangi Bad Bunny şarkısısın söylüyoruz. Yapman gereken tek şey testi çözmek, hazırsan hadi başlayalım!

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1. Tam olarak bu yazı hangisinde geçirmek istersin?

2. Bu yaz için planladığın ideal tatil konsepti tam olarak hangisi?

3. Peki o yaz meyven hangisi?

4. Tarzını en iyi tanımlayan yazlık aksesuar hangisi?

5. Senin ruhunu yansıtan o plaj havlusu hangisi?

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6. Eski sevgilin şu an ansızın ortama girse ne yaparsın?

7. Arabada tek başınasın ve camlar sonuna kadar açık. Nasıl bir tempoda eşlik edersin müziğe?

8. Arkadaş grubundaki rolün genellikle hangisidir?

Kesinlikle Titi Me Preguntó!

Sen bu yaz tam bir enerji patlamasısın! Telefonun bildirimlerden susmuyor, her partinin aranılan yüzüsün. İçindeki flörtöz ve durdurulamaz enerjiyi saklamaya hiç niyetin yok. Bu şarkıdaki gibi hareketli, çok ritimli ve herkesi dans ettiren bir moddasın. Bu yaz kuralları sen yazıyorsun, kadehler senin şerefine kalkıyor!

Kesinlikle Dakiti!

Senin içinde bu yaz hem derin bir özlem hem de acayip bir çekim gücü var. Belki tam olarak atlatamadığın bir geçmişin var ya da aşkı çok derin yaşıyorsun. Kulüpte dans ederken bile bir an gözün uzaklara dalabiliyor. Gizemli, çekici ve hislerini en uçta yaşayan halinle bu yaz tam bir akşamüstü sahili hüznü tarzındasın diyebiliriz.

Kesinlikle Moscow Mule!

Sen bu yaz tamamen Bad Bunny'nin Un Verano Sin Ti albümünün o sıcak, samimi ve plaj kokan tarafısın. Dramadan, kaostan ve toksik insanlardan tamamen uzaklaşmışsın. Tek derdin güneş kreminin markası ve bir sonraki soğuk içeceğin. Dingin ama içten içe kıpır kıpır tarzınla etrafına adeta bir palmiye gölgesi huzuru yayıyorsun.

Kesinlikle Monaco!

Sen bu yaz lüksün, yüksek özgüvenin ve kalitenin temsilcisin! Bad Bunny'nin en cool ve en tarz şarkısı Monaco tam olarak sensin. Kimsenin ne dediği umurunda değil, çünkü sen kendi liginde oynuyorsun. Tarzınla göz kamaştırıyor, girdiğin her ortamda ağırlığını koyuyorsun. Başarı ve asalet bu yaz seninle!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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