Bu Yaz Hangi Bad Bunny Şarkısı Sensin Söylüyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Seni tanımlayan, o enerjini yansıtan Bad Bunny şarkısı hangisi? Dur hiç düşünme çünkü bu testin sonunda hangi Bad Bunny şarkısısın söylüyoruz. Yapman gereken tek şey testi çözmek, hazırsan hadi başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tam olarak bu yazı hangisinde geçirmek istersin?
2. Bu yaz için planladığın ideal tatil konsepti tam olarak hangisi?
3. Peki o yaz meyven hangisi?
4. Tarzını en iyi tanımlayan yazlık aksesuar hangisi?
5. Senin ruhunu yansıtan o plaj havlusu hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Eski sevgilin şu an ansızın ortama girse ne yaparsın?
7. Arabada tek başınasın ve camlar sonuna kadar açık. Nasıl bir tempoda eşlik edersin müziğe?
8. Arkadaş grubundaki rolün genellikle hangisidir?
Kesinlikle Titi Me Preguntó!
Kesinlikle Dakiti!
Kesinlikle Moscow Mule!
Kesinlikle Monaco!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın