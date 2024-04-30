Bu Yaz Dinlemen Gereken Şarkı Ne?
Bu Yaz Dinlemen Gereken Şarkı Ne?
Havalar ısındı, güneş açtı, yaz geliyor! Peki senin bu yaz dinlemen gereken şarkı ne? Sen testi çöz, biz şarkıyı söyleyelim!
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1. Öncelikle şu an ışınlanmak istediğin sahili seçer misin?
2. Peki favori yaz meyven hangisi?
3. Gün doğumu mu gün batımı mı?
4. O hayalindeki yazlık ev bunlardan hangisi?
5. Yaz için bir terlik seçer misin?
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6. Peki akşam yemeğini hangi masada yemek istersin?
7. Yazın en sevdiğin şey bunlardan hangisi?
8. Son olarak sence yaz bir renk olsa ne renk olurdu?
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