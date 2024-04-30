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Bu Yaz Dinlemen Gereken Şarkı Ne?

etiket Bu Yaz Dinlemen Gereken Şarkı Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 15:46

Havalar ısındı, güneş açtı, yaz geliyor! Peki senin bu yaz dinlemen gereken şarkı ne? Sen testi çöz, biz şarkıyı söyleyelim!

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1. Öncelikle şu an ışınlanmak istediğin sahili seçer misin?

2. Peki favori yaz meyven hangisi?

3. Gün doğumu mu gün batımı mı?

4. O hayalindeki yazlık ev bunlardan hangisi?

5. Yaz için bir terlik seçer misin?

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6. Peki akşam yemeğini hangi masada yemek istersin?

7. Yazın en sevdiğin şey bunlardan hangisi?

8. Son olarak sence yaz bir renk olsa ne renk olurdu?

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LF SYSTEM - Afraid To Feel

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