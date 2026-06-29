Bu Ürünlerin Hangisi Daha Önce İcat Edildi?
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Bazı ürünler var ki hayatımıza o kadar alışmışız, sanki hep bizimleymiş gibi geliyor. Ama işin içine “hangisi daha önce icat edildi?” sorusu girince tahminler fena halde şaşabiliyor. Telefon mu daha eski, buzdolabı mı? Fermuar mı önce bulundu, tükenmez kalem mi?
Bakalım günlük hayatta kullandığımız bu ürünlerin icat sırasını doğru tahmin edebilecek misin?👇🏻👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sence hayatımıza ilk hangisi girdi?
2. “Bu kesin daha eskidir” diye düşündüren ürün hangisi sence?
3. Geçmişe küçük bir ışınlanma yapıyoruz: Bunlardan hangisi daha önce icat edildi?
4. Evde büyük kolaylık sağlayan bu ürünlerden hangisi diğerlerinden daha eski?
5. Şimdi biraz yakın tarihe geliyoruz: Hangisi daha önce hayatımıza girdi?
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6. Günlük hayatta “iyi ki var” dediğimiz şeylerden hangisi daha önce icat edildi?
7. Masanın üstünde, çantada, ofiste sürekli karşımıza çıkanlardan hangisi daha eski?
8. Teknoloji deyince akla yeni ürünler geliyor ama bakalım hangisi daha önce çıkmış?
9. Bilim dünyasının olmazsa olmazlarından hangisi daha önce icat edildi?
10. Son olarak, yazı yazarken hayat kurtaran bu ürünlerden hangisi daha eski?
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