Bu Ürünlerin Hangisi Daha Önce İcat Edildi?

Bazı ürünler var ki hayatımıza o kadar alışmışız, sanki hep bizimleymiş gibi geliyor. Ama işin içine “hangisi daha önce icat edildi?” sorusu girince tahminler fena halde şaşabiliyor. Telefon mu daha eski, buzdolabı mı? Fermuar mı önce bulundu, tükenmez kalem mi?

Bakalım günlük hayatta kullandığımız bu ürünlerin icat sırasını doğru tahmin edebilecek misin?👇🏻👇🏻