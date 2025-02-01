Bu Ülkede Tam 840 Dil Konuşuluyor! Dil Çeşitliliği Konusunda Dünya Birincisi Olduğunu Biliyor muydunuz?

Dünyada en fazla dilin konuşulduğu ülkenin Papua Yeni Gine olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik burada konuşulan 840 dil, dünya dillerinin %10’undan fazlasını oluşturuyor! Peki, bu inanılmaz dil çeşitliliğinin arkasında ne var?