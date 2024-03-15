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Bu Testte Verdiğin Cevaplara Göre Öğrenmen Gereken Enstrümanı Söylüyoruz!

etiket Bu Testte Verdiğin Cevaplara Göre Öğrenmen Gereken Enstrümanı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 23:14

Müziğe merakın var, bir enstrüman öğrenmek istiyorsun fakat hangisi olduğuna karar veremedin mi?

O zaman bu test tam sana göre!

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1. İlk olarak en sevdiğin müzik türünü soralım!

2. Seni en iyi tanımlayan bir sıfat seçecek olsan hangisini seçerdin?

3. Müziğe yeteneğin olduğunu düşünüyor musun?

4. Daha önce hiç müzik eğitimi aldın mı?

5. Peki ya neden bir enstrüman çalmak istiyorsun?

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6. Müziksiz bir hayat düşünebiliyor musun?

7. Hırslı biri olduğunu söyleyebilir misin?

8. Son soru! Dünyaya bir kez daha gelsen müzisyen olmak ister miydin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Gitar!

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Sen yapın gereği enerjik, neşeli ve insanlara ilham veren birisin. Gitar çalmak senin içindeki enerjiyi müziğe daha iyi bir biçimde yansıtman için çok büyük bir fırsat. Gitar çalarken istediğin türde müziğe yönelebilir, hayattan aldığın tadı iki katına çıkarabilirsin. Bu testte verdiğin cevaplar, bize gitarda çok başarılı olabileceğini hissettiriyor!

Piyano!

Bu testte verdiğin cevaplara göre senin çalman gereken enstrüman piyano! Sen her zaman asil duruşunla ve sakinliğinle dikkatleri üzerine toplayan birisin. Piyanonun başına oturduğunda kendini oraya ait hissedecek, sanki yıllardır aradığın şey buymuş gibi ferahlayacaksın!

Bateri!

onedio.com

Bu testte verdiğin cevaplar senin bateri konusunda çok başarılı olabileceğini gösteriyor! Baterinin başına bir otursan harikalar yaratacakmışsın ve bir daha oradan ayrılmayacakmışsın gibi... Senin enerjin bateriyle çok uyumlu bizce! Hemen denemeye ne dersin?

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