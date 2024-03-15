Bu Testte Verdiğin Cevaplara Göre Öğrenmen Gereken Enstrümanı Söylüyoruz!
Bu Testte Verdiğin Cevaplara Göre Öğrenmen Gereken Enstrümanı Söylüyoruz!
Müziğe merakın var, bir enstrüman öğrenmek istiyorsun fakat hangisi olduğuna karar veremedin mi?
O zaman bu test tam sana göre!
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1. İlk olarak en sevdiğin müzik türünü soralım!
2. Seni en iyi tanımlayan bir sıfat seçecek olsan hangisini seçerdin?
3. Müziğe yeteneğin olduğunu düşünüyor musun?
4. Daha önce hiç müzik eğitimi aldın mı?
5. Peki ya neden bir enstrüman çalmak istiyorsun?
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6. Müziksiz bir hayat düşünebiliyor musun?
7. Hırslı biri olduğunu söyleyebilir misin?
8. Son soru! Dünyaya bir kez daha gelsen müzisyen olmak ister miydin?
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