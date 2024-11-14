Bu Testte Verdiğin Cevaplara Göre Çalışma Hayatını En İyi Anlatan Şarkıyı Söylüyoruz!
Bu Testte Verdiğin Cevaplara Göre Çalışma Hayatını En İyi Anlatan Şarkıyı Söylüyoruz!
Kimilerinin çalışma hayatı yoğunken kimilerininki tamamen stressiz, sakin olabilir. Bu testte verdiğin cevaplara göre senin çalışma hayatını en iyi anlatan şarkı hangisi?
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1. Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsun?
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2. İş yoğunluğunun genel hayatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?
3. İş dışında herhangi bir hobin var mı?
4. Peki ya bir ilişkin var mı?
5. İş dışında da sürekli işi düşünüyor musun?
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