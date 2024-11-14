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Bu Testte Verdiğin Cevaplara Göre Çalışma Hayatını En İyi Anlatan Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Bu Testte Verdiğin Cevaplara Göre Çalışma Hayatını En İyi Anlatan Şarkıyı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 13:46

Kimilerinin çalışma hayatı yoğunken kimilerininki tamamen stressiz, sakin olabilir. Bu testte verdiğin cevaplara göre senin çalışma hayatını en iyi anlatan şarkı hangisi?

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1. Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsun?

2. İş yoğunluğunun genel hayatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?

3. İş dışında herhangi bir hobin var mı?

4. Peki ya bir ilişkin var mı?

5. İş dışında da sürekli işi düşünüyor musun?

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6. Arkadaşların ya da ailenle ne sıklıkla vakit geçiriyorsun?

7. Genel olarak hayata nasıl bakıyorsun?

8. Son olarak, dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği seçerdim diyebilir misin?

9. Rihanna-Work

10. Johnny Paycheck Take This Job And Shove It

11. Dolly Parton 9 To 5

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