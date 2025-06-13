Bu Testte 15/15 Yapanın Zeka Seviyesi Arşa Değiyor!
Hazır mısın? Karşında zihin kıvraklığını, dikkat seviyeni ve genel kültürünü aynı anda sınayacak bir test var! 15 soruluk bu meydan okumada tam puan alanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor… Çünkü bu test sadece gerçek zeka şampiyonlarının altından kalkabileceği sorularla dolu!
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1. Beynin hareketlerini kontrol eden bölümü hangisidir?
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2. Hangisi telgraf için icat edilmiştir?
3. "Kuzeyin Atinası" lakaplı Edinburgh hangi ülkenin başkentidir?
4. Türkiye yüz ölçümü bakımından dünyanın kaçıncı büyük ülkesidir?
5. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu kimdir?
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6. Hangi elementte "nötron" yoktur
7. Kimyasal bir bileşiği elektrik kullanarak elementlerine ayırma işine ne ad verilir?
8. Aşağıdakilerden hangisi karbondioksidin sembolüdür?
9. 2021'de vefat eden "Mono Rosa" şiirinin sahibi kimdir?
10. Osmanlı Devleti'nde eğitim işlerinden sorumlu nazırlığın adı hangisidir?
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11. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilk kongresi nerede düzenlenmiştir?
12. Kanun-i Esasi hangi tarihte ilan edilmiştir?
13. 1973 yılında göreve başlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. cumhurbaşkanı kimdir?
14. Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşa takma isimle katılmıştır?
15. Hangisi Misak-ı Milli'de alınan kararlardan biri değildir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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