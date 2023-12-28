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Bu Testin Sonunda Vücudunun Serotonin Salgılamasına Yardımcı Olacak O şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Bu Testin Sonunda Vücudunun Serotonin Salgılamasına Yardımcı Olacak O şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 23:15

Bazı şarkılar, vücudumuzda serotonin salgılatarak bizi çok mutlu kılar. İşte bu testin sonunda, sana o mutluluk verecek şarkıyı önereceğiz.

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım, canın sıkkın olduğunda nerede olmayı tercih edersin?

2. Gelecek günlerin güzel olacağına dair ne kadar umutlu olduğunu puanlar mısın?

3. Aşağıdakilerden hangisi senin için gerçek mutluluğun kaynağı olabilir?

4. Hangi renk sana mutluluğu çağırıştırıyor?

5. Uyandığında görmek isteyeceğin manzaralı pencereyi seç!

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6. Tam şu an mutlu musun?

7. Mutlu olman için başka insanlara ihtiyacın var mı?

8. Son olarak, içini açan bir görsel seç!

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