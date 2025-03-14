onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Bu Test Ramazana Özel: Misafirlerini Ağırlarken Yapman Gereken Tarifi Söylüyoruz!

etiket Bu Test Ramazana Özel: Misafirlerini Ağırlarken Yapman Gereken Tarifi Söylüyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 19:01

Ramazan ayında misafir ağırlamak, hem bereketi paylaşmak hem de sevdiklerinle güzel anılar biriktirmek için harika bir fırsat. Peki, bu özel sofralarda hangi tarifle misafirlerini mest edeceğini merak ediyor musun? Soruları cevapla, sana en uygun iftar lezzetini bulalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İftara kaç kişilik misafir bekliyorsun?

2. Yemek hazırlarken senin için en önemli şey nedir?

3. İftar menüsünde olmazsa olmazın nedir?

4. Misafirlerin genelde hangi tür yemekleri sever?

5. Peki, iftardan sonra muhabbetin yanında ikram etmek için ne düşünüyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sofranın dekorasyonunda nasıl bir tarz tercih edersin?

7. Hazırlığını ne zaman yapmayı seversin?

7. Hazırlığını ne zaman yapmayı seversin?

8. Son olarak misafirlerin iftar yemeğini nasıl yorumlamasını istersin?

Tiftik Tavuklu Tatlı Patates Kumpir ve Elma Cipsi!

Tiftik Tavuklu Tatlı Patates Kumpir ve Elma Cipsi!

Tatlı Patates Kumpir 

Malzemeler: 

  • 500 gr tatlı patates 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • 2 tutam tuz 

  • 150 gr tavuk göğsü fileto 

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı 

  • 1 tutam tuz 

  • 120 gr konserve nohut, suyu süzülmüş 

  • 1 tutam tuz 

  • 50 gr ekşi krema 

  • 25 gr maydanoz

Yapılışı:

1. Patatesleri fırça yardımıyla temizleyip ortadan ikiye bölün. İç kısımlarına da bir miktar zeytinyağı sürün, üzerine ise tuz serpiştirin. Ardından alüminyum folyoya sarıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın ve 45 dakika 180 derece ayarı yapın. 

2. Patatesler piştikten sonra iç kısımlarını çıkarıp bir kaseye koyun. Tavuk göğüslerini alüminyum folyoya yerleştirip üzerine yağ ve tuz gezdirin. Bu şekilde boş olan hazneye koyup 35 dakika 170 derece ayarıyla pişirin. 

3. Tavuklar piştikten sonra folyodan çıkarın. Biraz ılıyan tavukları tiftikleyin, çıkardığınız tatlı patates içi ve nohutla birlikte harmanlayın. Kabuklu patateslerin içini bu karışımla eşit şekilde doldurun ve tekrar hazneye alıp 5 dakika 200 derece ayarıyla üzeri kızarana kadar pişirin.

4. Servis tabağına alıp üzerine ekşi krema ile kıyılmış maydanoz dökün.

Elma Cipsi 

Malzemeler: 

  • 2 adet elma 

  • 1 çay kaşığı tarçın 

  • 1 yemek kaşığı toz şeker 

Yapılışı: 

1. Elmayı ince halkalar halinde dilimleyin. 

2. Tarçın ve şekeri serpip 180 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Kore Esintili Dana Köfte!

Kore Esintili Dana Köfte!

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 taze soğan

  • 600 gram sığır kıyması

  • 2 yemek kaşığı tamari sos

  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 70 gram tamari sosu

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 70 mililitre su

  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası

Yapılışı:

1. Sarımsakları kıyın, zencefili rendeleyin, taze soğanları doğrayın ve tamari, salça, susam yağı, kıyma ile karıştırın. Tüm malzemeden yaklaşık 16 adet köfte topu oluşturun.

2. Köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer'da 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

Cihazın her tarafı eşit pişiren teknolojisi, aynı zamanda etlerin içlerinin de en iyi şekilde pişmesini sağlayacak ve ağızda sulu sulu bir tat bırakacak.

3. Bu sırada sarımsak dişi, zencefil kökü, tamari, bal, pirinç sirkesi, su ve salçayı bir tencerede 5 dakika kadar pişirip sos hazırlayın.

4. Pişen köfteleri dışarı alıp üzerine sos gezdirin ve servis tabağına alın.

İşte bu kadar basit! Bu tarifin yanına yapılacak alternatif için aşağıdaki tarife bakmayı da unutmayın.

Mantı Paprika Tavuk!

Mantı Paprika Tavuk!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 500 gram tavuk göğsü

  • 2 kırmızı dolma biber

  • 1 yemek kaşığı paprika tozu

  • 1 çay kaşığı soğan tozu

  • 200 gram konserve domates

  • 20 gram eritilmiş tereyağı

  • 500 gram yumurtalı noodle mantı

  • 3 yemek kaşığı un

  • 3 yemek kaşığı ekşi krema

Yapılışı:

1. Tavuğu ufak küpler halinde doğrayın, dolmalık biberleri de küçük küçük doğrayın. Bu malzemeleri paprika tozu, soğan tozu, doğranmış konserve domates, tuz ve karabiber ile birlikte bir tepside harmanlayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesini açın ve içine noodle mantısını yerleştirin. Sağ hazneye ise tepsi içindeki karışımı koyun. 

3. Dokunmatik ekranı kullanarak sol hazneyi 180 derece 15 dakika, sağ hazneyi 180 derece 30 dakika ayarına getirin.

4. Süre sonunda tavuklarınızı ekşi krema ile karıştırıp tabağa alın, yanına da yumurtalı mantınızı koyun.

Afiyet olsun!

Tabii ki bununla bitmedi. Bu yemeğin yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Kızarmış Lor Topları:

Hazırlama Süresi: 8 dk

Pişirme Süresi: 8 dk

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 125 gram un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 125 gram lor peyniri

  • 50 gram şeker

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 10 gram tereyağı

  • 10 gram pudra şekeri

Yapılışı:

1.Unu kabartma tozu ile birleştirelim. Başka bir kasede ise lor, yumurta, şeker, tuz ve vanilyayı alıp karıştıralım. Un karışımını lor karışımına ekleyip karıştırarak hafif yapışkan bir hamur elde edelim.

2.Kaşık yardımı ile toplar oluşturalım ve Philips Çift Hazneli Airfryer  haznesine hazırladığımız topları yan yana yerleştirin. Toplar piştiğinde şişeceğinden aralarında biraz boşluk bırakın.

3. Toplarımızı %90 daha az yağ gerektiren Fat Removal teknolojisinden faydalanarak altın rengine ulaşana kadar belirtilen derecede pişirelim. 

4.Sıcak topları bir kasede tereyağı ile karıştıralım ve üzerlerine pudra şekeri serpelim.

Dilerseniz cihazın sıcak tutma modunu aktif hale getirerek toplarınızı sonrası için de ayırabilirsiniz. 

Afiyet olsun! 😉

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın