Bu Test Ramazana Özel: Misafirlerini Ağırlarken Yapman Gereken Tarifi Söylüyoruz!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

500 gram tavuk göğsü

2 kırmızı dolma biber

1 yemek kaşığı paprika tozu

1 çay kaşığı soğan tozu

200 gram konserve domates

20 gram eritilmiş tereyağı

500 gram yumurtalı noodle mantı

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı ekşi krema

Yapılışı:

1. Tavuğu ufak küpler halinde doğrayın, dolmalık biberleri de küçük küçük doğrayın. Bu malzemeleri paprika tozu, soğan tozu, doğranmış konserve domates, tuz ve karabiber ile birlikte bir tepside harmanlayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesini açın ve içine noodle mantısını yerleştirin. Sağ hazneye ise tepsi içindeki karışımı koyun.

3. Dokunmatik ekranı kullanarak sol hazneyi 180 derece 15 dakika, sağ hazneyi 180 derece 30 dakika ayarına getirin.

4. Süre sonunda tavuklarınızı ekşi krema ile karıştırıp tabağa alın, yanına da yumurtalı mantınızı koyun.

Afiyet olsun!

Tabii ki bununla bitmedi. Bu yemeğin yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Kızarmış Lor Topları:

Hazırlama Süresi: 8 dk

Pişirme Süresi: 8 dk

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler:

125 gram un

1 çay kaşığı kabartma tozu

125 gram lor peyniri

50 gram şeker

1 tutam tuz

1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

10 gram tereyağı

10 gram pudra şekeri

Yapılışı:

1.Unu kabartma tozu ile birleştirelim. Başka bir kasede ise lor, yumurta, şeker, tuz ve vanilyayı alıp karıştıralım. Un karışımını lor karışımına ekleyip karıştırarak hafif yapışkan bir hamur elde edelim.

2.Kaşık yardımı ile toplar oluşturalım ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine hazırladığımız topları yan yana yerleştirin. Toplar piştiğinde şişeceğinden aralarında biraz boşluk bırakın.

3. Toplarımızı %90 daha az yağ gerektiren Fat Removal teknolojisinden faydalanarak altın rengine ulaşana kadar belirtilen derecede pişirelim.

4.Sıcak topları bir kasede tereyağı ile karıştıralım ve üzerlerine pudra şekeri serpelim.

Dilerseniz cihazın sıcak tutma modunu aktif hale getirerek toplarınızı sonrası için de ayırabilirsiniz.

Afiyet olsun! 😉