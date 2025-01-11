Bu Tarihi Yapıların Hangi Kentte Olduğunu Biliyor musun?
Bu Tarihi Yapıların Hangi Kentte Olduğunu Biliyor musun?
Dünya, keşfedilmeyi bekleyen eşsiz tarihi yapılarla dolu. Peki bu az bilinen ama bir o kadar da etkileyici yapıları ne kadar tanıyorsun?
Tanımıyorsan bile bu test ile onlarla az da olsa tanışmış olacaksın!
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Wat Phra Si Sanphet Tapınağı ile başlayalım. Hangi kentte olabilir?
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Devam edelim! Neuschwanstein Şatosu nerede yer alıyor olabilir?
Meenakshi Tapınağı’nın bulunduğu şehir hangisi olabilir?
Palacio de Bellas Artes hangi şehirde bulunuyor diye sorsak?
Bizce bu soruyu bilirsin: Stari Most (Eski Köprü) hangi şehirde olabilir?
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İbn Tolun Camii hangi şehirde yer alıyor, biliyor musun?
Aziz Stephen Bazilikası'nın hangi kentte olduğu hakkında bir fikrin var mı?
Kiyomizu-dera Tapınağı hangi şehirde yer alıyor?
Mont Saint-Michel Manastırı, Fransa'nın Normandiya kentinde bulunuyor. Doğru mu?
Timgad Harabeleri hangi şehirde olabilir?
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