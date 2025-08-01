Bu Tarih Genel Kültür Testinde Fil Hafızasına Sahip Kişiler Full Çekecek!
Bu testte sana krallardan devrimlere, tarihe yön veren olaylardan ilginç anekdotlara kadar geniş bir yelpazeden sorular soracağız. Gerçek bilgi kurdu musun, yoksa zamanla bazı tarihler tozlu raflara mı kalktı?
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1. Hangi devlet anadolu topraklarında kurulmamıştır?
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2. Avrupa'da kağıt imalatına kaçıncı yüzyıldan itibaren başlandığı kabul edilmektedir?
3. Hangisi Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanmış bir olaydır?
4. Hangi Fransa kralı giyotinle idam edilmiştir?
5. I. Dünya Savaşı yaklaşık kaç yıl sürmüştür?
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6. Hangi yönetim biçimi ilk kez 1876'da Osmanlı Devleti'nde kabul edilmiştir?
7. Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri ünvan nedir?
8. "93 Harbi" olarak bilinen savaşta Osmanlı kimle savaşmıştır?
9. Eski çağlarda Çin, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri arasında kullanılan ana ticaret yolu hangisidir?
10. Tarih öncesi dönemlerden kalma olmasına rağmen Nazilerle özdeşleşen sembol hangisidir?
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11. Tarih öncesi çağlara ait hangi gelişme, kronolojik olarak diğerlerinden daha önce yaşanmıştır?
12. "Tıbbın babası" olarak bilinen İyonyalı hekim kimdir?
13. Galata Kulesi 1300'lü yıllarda ne amaçla inşa edilmiştir?
14. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?
15. 1929'da ABD'de başlayarak dünyaya yayılan küresel ekonomik krizin adı nedir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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