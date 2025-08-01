onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Bu Tarih Genel Kültür Testinde Fil Hafızasına Sahip Kişiler Full Çekecek!

Bu Tarih Genel Kültür Testinde Fil Hafızasına Sahip Kişiler Full Çekecek!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
01.08.2025 - 13:01

Bu testte sana krallardan devrimlere, tarihe yön veren olaylardan ilginç anekdotlara kadar geniş bir yelpazeden sorular soracağız. Gerçek bilgi kurdu musun, yoksa zamanla bazı tarihler tozlu raflara mı kalktı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hangi devlet anadolu topraklarında kurulmamıştır?

1. Hangi devlet anadolu topraklarında kurulmamıştır?

2. Avrupa'da kağıt imalatına kaçıncı yüzyıldan itibaren başlandığı kabul edilmektedir?

2. Avrupa'da kağıt imalatına kaçıncı yüzyıldan itibaren başlandığı kabul edilmektedir?

3. Hangisi Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanmış bir olaydır?

3. Hangisi Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanmış bir olaydır?

4. Hangi Fransa kralı giyotinle idam edilmiştir?

5. I. Dünya Savaşı yaklaşık kaç yıl sürmüştür?

5. I. Dünya Savaşı yaklaşık kaç yıl sürmüştür?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hangi yönetim biçimi ilk kez 1876'da Osmanlı Devleti'nde kabul edilmiştir?

6. Hangi yönetim biçimi ilk kez 1876'da Osmanlı Devleti'nde kabul edilmiştir?

7. Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri ünvan nedir?

7. Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri ünvan nedir?

8. "93 Harbi" olarak bilinen savaşta Osmanlı kimle savaşmıştır?

8. "93 Harbi" olarak bilinen savaşta Osmanlı kimle savaşmıştır?

9. Eski çağlarda Çin, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri arasında kullanılan ana ticaret yolu hangisidir?

9. Eski çağlarda Çin, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri arasında kullanılan ana ticaret yolu hangisidir?

10. Tarih öncesi dönemlerden kalma olmasına rağmen Nazilerle özdeşleşen sembol hangisidir?

10. Tarih öncesi dönemlerden kalma olmasına rağmen Nazilerle özdeşleşen sembol hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Tarih öncesi çağlara ait hangi gelişme, kronolojik olarak diğerlerinden daha önce yaşanmıştır?

11. Tarih öncesi çağlara ait hangi gelişme, kronolojik olarak diğerlerinden daha önce yaşanmıştır?

12. "Tıbbın babası" olarak bilinen İyonyalı hekim kimdir?

13. Galata Kulesi 1300'lü yıllarda ne amaçla inşa edilmiştir?

13. Galata Kulesi 1300'lü yıllarda ne amaçla inşa edilmiştir?

14. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?

14. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?

15. 1929'da ABD'de başlayarak dünyaya yayılan küresel ekonomik krizin adı nedir?

15. 1929'da ABD'de başlayarak dünyaya yayılan küresel ekonomik krizin adı nedir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın