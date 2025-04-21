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Bu Sorulara Verdiğin Cevaplara Göre 23 Nisan’da Hangi Eğlenceli Yemeği Yapmalısın?

etiket Bu Sorulara Verdiğin Cevaplara Göre 23 Nisan’da Hangi Eğlenceli Yemeği Yapmalısın?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 19:01

Çocuk ruhun hala içindeyse ve bu özel günü tatlı bir tarifle kutlamak istiyorsan doğru yerdesin! Vereceğin cevaplara göre senin için en eğlenceli 23 Nisan tarifini seçiyoruz. Sonuçta bayram demek, neşe demek, bol bol tatlı yemek demek! Hadi bakalım, mutfağa girerken hangi tarifi yapacağını öğrenmek için testi çöz!

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1. 23 Nisan’ı en güzel nasıl kutlarsın?

1. 23 Nisan’ı en güzel nasıl kutlarsın?

2. Çocukken en sevdiğin şey neydi?

3. Bir mutfak malzemesi olsan hangisi olurdun?

4. Hangisi seni daha çok mutlu eder?

5. Peki hangi çocuk oyununu daha çok seviyorsun?

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6. 23 Nisan'da izlemek için bu filmlerden biri seçer misin?

7. Bir pasta yapacak olsan nasıl süslerdin?

8. Son olarak, bir gün boyunca bir şey yemek zorunda kalsan ne seçerdin?

Bingsu!

Bingsu!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: -

Pişirme derecesi: -

Malzemeler

  • Dondurulmuş süt (4 küp) 

  • 3 yemek kaşığı çilek 

  • Maraş dondurması (2 yemek kaşığı) 

  • Jöle (isteğe göre)

Yapılışı

1. Tarifi hazırlamaya başlamadan önce sütü iki saat önceden buz kalıplarında dondurun. 

2. Saplarından ayırdığınız çilekleri bol su ile yıkayın ve üç dört parçaya bölün. 

3. Önceden dondurduğunuz buz kalıplarındaki sütü mutfak robotunda 'kar' kıvamına gelecek şekilde çekin ve sütü dondurma kasesine alın. 

4. Kestiğiniz çilekleri jöle ile karıştırdıktan sonra kasedeki sütün üzerine yerleştirin ve üstüne bir top dondurma ekleyin. 

Afiyet olsun!

Ballı Cevizli Armut!

Ballı Cevizli Armut!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler

  • 2 armut 

  • 2 tutam öğütülmüş tarçın 

  • 1 çay kaşığı bal 

  • 40 gram ceviz 

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı

1. Armutları ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkartın. Armudun üzerine serpmek için cevizleri ezin.

2. Ezdiğiniz cevizi armudun üstüne serptikten sonra üzerine bal ve tarçını da ekleyin.

3. Hazırladığınız armutları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın içine yerleştirin ve pişirin.

4. Bal ve yoğurdu karıştırın. Pişen armutlarınızın üzerine bu karışımdan biraz dökerek servis edin.

Afiyet olsun.

Çikolatalı ve Muzlu Calzone!

Çikolatalı ve Muzlu Calzone!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler

  • 4 yemek kaşığı çikolata kreması 

  • 2 muz 

  • 100 mililitre krema 

  • 20 gram fındık

Hamuru için 

  • 240 gram un 

  • 60 gram semolina (durum buğdayı irmiği) 

  • 3 gram yaş maya 

  • 1 su bardağı su 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • 3- 4 tutam tuz

1.  Un ve semolinayı bir kapta karıştırdıktan sonra ayrı bir kapta yaş maya, su ve zeytinyağını karıştırın.

2. Unun ortasını açın ve mayalı karışımı dökün. Önce bir çatalla daha sonra da elinizle kenarlarından tuz ekleyerek yoğurun.

4. Hamuru bir kabın içerisine aldıktan sonra üzerini bir streç filmle sıkıca kapatarak 45 dakikaya kadar mayalandırın. 

5. Mayalanan hamuru dört eşit parçaya bölerek tezgahın üstüne semolina serpin ve 15 dakika daha üzerine nemli bez örterek mayalandırın.

6. Hazır olan pizza hamurunu açın ve yaklaşık 15 santimetre çapında dört daire olarak kesin.

7. Kestiğiniz hamurların tam ortalarına birer yemek kaşığı kremayı ekleyin ve ince ince dilimlediğiniz muzları ve ince doğranmış fındıkları kremanın üzerine yerleştirin.

8. Hamur dairelerini ikiye katlayın ve kenarlarını birbirine bastırın. 100 mililitre kremayı sertleşene kadar çırpın ve calzone ile servis edin.

9. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 200 derece 10 dakika olacak şekilde ayarlayın ve pişirin.

Afiyet olsun.

Makarna Pizza!

Makarna Pizza!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler 

  • 200 gr makarna 

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 

  • Sıcak su 

  • Tuz 

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası 

  • 2 tatlı kaşığı ketçap 

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 

  • 1 tatlı kaşığı su

  • 1 çay kaşığı kekik 

  • Yarım çay kaşığı tuz 

  • 1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş) 

  • 10 dilim sucuk 

  • 1 yemek kaşığı konserve mısır 

  • 1 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah veya yeşil zeytin

Yapılışı 

1. Makarna için suyu kaynatın ve içine biraz tuz ekleyin. Makarnayı suya alıp yaklaşık 8 dakika haşlayın. 

2. Bir kasede domates salçası, ketçap, zeytinyağı, su, kekik ve tuzu karıştırarak sosu hazırlayın. 

3. Haşlanan makarnayı uygun bir kaba alıp zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Çöp şişlere sıkı bir şekilde yerleştirin. Eğer şişler Philips Çift Hazneli Airfryer sığmıyorsa kısaltabilirsiniz. 

4. Şişleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirdikten sonra üzerine hazırladığınız sosu sürün. Ardından rendelenmiş kaşar peyniri, sucuk dilimleri, mısır taneleri ve zeytinleri ekleyin. 

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180°C'ye ayarlayın ve 5 dakika pişirin. Ve işte makarna pizzanız hazır!

Afiyet olsun.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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