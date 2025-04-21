Bu Sorulara Verdiğin Cevaplara Göre 23 Nisan’da Hangi Eğlenceli Yemeği Yapmalısın?

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180

Malzemeler

4 yemek kaşığı çikolata kreması

2 muz

100 mililitre krema

20 gram fındık

Hamuru için

240 gram un

60 gram semolina (durum buğdayı irmiği)

3 gram yaş maya

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3- 4 tutam tuz

1. Un ve semolinayı bir kapta karıştırdıktan sonra ayrı bir kapta yaş maya, su ve zeytinyağını karıştırın.

2. Unun ortasını açın ve mayalı karışımı dökün. Önce bir çatalla daha sonra da elinizle kenarlarından tuz ekleyerek yoğurun.

4. Hamuru bir kabın içerisine aldıktan sonra üzerini bir streç filmle sıkıca kapatarak 45 dakikaya kadar mayalandırın.

5. Mayalanan hamuru dört eşit parçaya bölerek tezgahın üstüne semolina serpin ve 15 dakika daha üzerine nemli bez örterek mayalandırın.

6. Hazır olan pizza hamurunu açın ve yaklaşık 15 santimetre çapında dört daire olarak kesin.

7. Kestiğiniz hamurların tam ortalarına birer yemek kaşığı kremayı ekleyin ve ince ince dilimlediğiniz muzları ve ince doğranmış fındıkları kremanın üzerine yerleştirin.

8. Hamur dairelerini ikiye katlayın ve kenarlarını birbirine bastırın. 100 mililitre kremayı sertleşene kadar çırpın ve calzone ile servis edin.

9. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 200 derece 10 dakika olacak şekilde ayarlayın ve pişirin.

Afiyet olsun.