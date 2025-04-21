Bu Sorulara Verdiğin Cevaplara Göre 23 Nisan’da Hangi Eğlenceli Yemeği Yapmalısın?
Çocuk ruhun hala içindeyse ve bu özel günü tatlı bir tarifle kutlamak istiyorsan doğru yerdesin! Vereceğin cevaplara göre senin için en eğlenceli 23 Nisan tarifini seçiyoruz. Sonuçta bayram demek, neşe demek, bol bol tatlı yemek demek! Hadi bakalım, mutfağa girerken hangi tarifi yapacağını öğrenmek için testi çöz!
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1. 23 Nisan’ı en güzel nasıl kutlarsın?
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2. Çocukken en sevdiğin şey neydi?
3. Bir mutfak malzemesi olsan hangisi olurdun?
4. Hangisi seni daha çok mutlu eder?
5. Peki hangi çocuk oyununu daha çok seviyorsun?
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6. 23 Nisan'da izlemek için bu filmlerden biri seçer misin?
7. Bir pasta yapacak olsan nasıl süslerdin?
8. Son olarak, bir gün boyunca bir şey yemek zorunda kalsan ne seçerdin?
Bingsu!
Ballı Cevizli Armut!
Çikolatalı ve Muzlu Calzone!
Makarna Pizza!
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