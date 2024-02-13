Bu Son Görüşmemiz: Ayrılığı Kelimelere Dökmeyi Başaran 13 Eşsiz Şarkı
Bu Son Görüşmemiz: Ayrılığı Kelimelere Dökmeyi Başaran 13 Eşsiz Şarkı
Ayrılığı kelimelere dökmek çok zor olsa da bu liste size müziğin en acı halini yeniden hatırlatacak...
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1. Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together
2. Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna
3. Pink - Just Give Me A Reason ft. Nate Ruess
4. Adele - Someone Like You
5. Sam Smith - I'm Not The Only One
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6. Passenger - Let Her Go
7. Billie Eilish & Khalid - Lovely
8. Billie Eilish - When The Party's Over
9. Lewis Capaldi - Someone You Loved
10. Selena Gomez - Same Old Love
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11. Amy Winehouse - Back To Black
12. Bruno Mars - Grenade
13. Charlie Puth - Attention
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