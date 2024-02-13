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Bu Son Görüşmemiz: Ayrılığı Kelimelere Dökmeyi Başaran 13 Eşsiz Şarkı

etiket Bu Son Görüşmemiz: Ayrılığı Kelimelere Dökmeyi Başaran 13 Eşsiz Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 10:24

Ayrılığı kelimelere dökmek çok zor olsa da bu liste size müziğin en acı halini yeniden hatırlatacak...

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1. Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together

2. Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna

3. Pink - Just Give Me A Reason ft. Nate Ruess

4. Adele - Someone Like You

5. Sam Smith - I'm Not The Only One

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6. Passenger - Let Her Go

7. Billie Eilish & Khalid - Lovely

8. Billie Eilish - When The Party's Over

9. Lewis Capaldi - Someone You Loved

10. Selena Gomez - Same Old Love

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11. Amy Winehouse - Back To Black

12. Bruno Mars - Grenade

13. Charlie Puth - Attention

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