Bu Şarkıyı Dinlemeden Mayıs'ı Bitirmemelisin!

Mayıs ayı bitmeden ruhuna iyi gelecek bir şarkı önerimiz var! Bazı şarkılar vardır, bir ayın, bir mevsimin hatta bir duygunun tam karşılığıdır. Bu testle sana tam da bu Mayıs’a yakışan o özel şarkıyı söylüyoruz.

Hazırsan kulaklığını tak ve duygularına en çok yakışanı keşfet! 👇🏻