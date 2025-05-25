Bu Şarkıyı Dinlemeden Mayıs'ı Bitirmemelisin!
Mayıs ayı bitmeden ruhuna iyi gelecek bir şarkı önerimiz var! Bazı şarkılar vardır, bir ayın, bir mevsimin hatta bir duygunun tam karşılığıdır. Bu testle sana tam da bu Mayıs’a yakışan o özel şarkıyı söylüyoruz.
Hazırsan kulaklığını tak ve duygularına en çok yakışanı keşfet! 👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bugün ne kadar mutlusun, puanlar mısın?
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2. Havaların ısınıyor, yazın geliyor olması seni heyecanlandırıyor mu?
3. Bu yazdan beklentin nedir?
4. Şu an, hayatının bir dönemine geri dönme şansın olsa döner miydin?
5. Mevsimi geldi. Bir dondurma seç!
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6. Peki, bir şarkıyı beğendiğinde arka arkaya defalarca dinler misin?
7. Bu yaz için bir tatil planın var mı?
8. Son olarak, kendi kendine konuştuğun anlar olur mu?
David Guetta& OneRepublic- I Don't Wanna Wait
The Weeknd - São Paulo
Sabrina Carpenter- Please Please Please
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