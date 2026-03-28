Bu Şarkının Ardındaki Hikaye Bambaşka: Till It Happens to You

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.03.2026 - 11:01

Bu sefer odağımızda Lady Gaga ve onun aşık olduğumuz parçası Till It Happens to You'nun ardındaki hikaye var. Şarkının kendisi kadar hikayesi de oldukça akılda kalıcı ve dikkat çekici. Hazırsanız arka planda şarkıyı açın çünkü biz hikayesini anlatmaya başlıyoruz!

Aslında bu şarkı bir belgesel için yazıldı.

Till It Happens to You 2015 yapımı belgesel The Hunting Ground için hazırlandı. Film, ABD üniversitelerindeki cinsel saldırı vakalarını ve sistematik örtbas süreçlerini konu alıyordu.

Tam olarak da bu noktada Lady Gaga'nın kendi kişisel hikayesi ve bağlantısıyla belgeselin konusu uyuşuyordu.

Şarkıyı seslendiren Lady Gaga, geçmişte cinsel saldırıya uğradığını daha önce açıklamıştı. Bu nedenle parça onun için sadece bir proje değil, kişisel bir yüzleşmeydi aslında.

Lady Gaga söz yazım sürecinde yalnız değildi.

Şarkı, Lady Gaga ve ünlü söz yazarı Diane Warren tarafından birlikte yazıldı. Diane Warren melodik altyapıyı kurarken, Gaga sözlere duygusal derinlik kattı.

Şarkının ana mesajı çok nettir: "Yaşayana kadar anlayamazsın"

Şarkının temel cümlesi şu fikri vurgular: Travma yaşamayan biri, o duygunun ağırlığını tam olarak kavrayamaz. Bu, empati eksikliğine bir cevap niteliğindeydi.

Klipteki gerçekçi anlatım da sözleri destekledi.

Yayınlanan video klipte üniversite kampüslerinde yaşanan cinsel saldırı senaryoları dramatik şekilde işlendi. Klip, rahatsız edici derecede gerçekçi bulundu ve güçlü bir sosyal etki yarattı.

Şarkı Oscar'a aday gösterildi.

Şarkı, 2016’da En İyi Orijinal Şarkı dalında Academy Award’a aday gösterildi. Bu da konunun Hollywood ana akımında görünürlük kazanmasını sağladı ve şarkının hikayesini daha da gözler önüne serdi.

Canlı performansı oldukça büyük bir yankı uyandırdı.

Lady Gaga, Oscar töreninde şarkıyı cinsel saldırıdan sağ kurtulan kişilerle birlikte sahneledi. Performans sırasında sahneye çıkan isimlerin kollarında “It’s not your fault” yani 'Bu senin suçun değil' yazıyordu.

Ve zaman içinde bir şarkıdan daha fazlası oldu.

“Till It Happens to You”, sadece bir film müziği değildi. Zaman içinde mağdurların sesi haline gelen bir protest şarkıya dönüştü. Hem müzikal hem toplumsal olarak güçlü bir etki bıraktı... Gerçekten de hikayesi de şarkının kendisi kadar eşsiz değil mi?

