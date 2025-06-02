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Bu Şarkıların Çıkış Yılını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Şarkıların Çıkış Yılını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 23:49

Türkçe müziğin sevilen ve hafızalara kazınan şarkılarıyla karşındayız! Şimdi senin müzik bilginin ne kadar güçlü olduğunu ölçme zamanı. Bu testte 15 farklı şarkının çıkış yılını tahmin edeceksin. Bazıları çok eski, bazılarıysa yakın zamanlardan... 

Bakalım kaç tanesinin çıkış yılını doğru tahmin edeceksin🤔Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!

O zaman, Haydi Testee!👇

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1. Hande Yener- Ya Ya Ya

1. Hande Yener- Ya Ya Ya

2. Tarkan- Kuzu Kuzu

2. Tarkan- Kuzu Kuzu

3. Sezen Aksu- Biliyorsun

3. Sezen Aksu- Biliyorsun

4. Edis- Dudak?

4. Edis- Dudak?

5. Mabel Matiz- Ahu?

5. Mabel Matiz- Ahu?
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6. Simge- Aşkın Olayım?

6. Simge- Aşkın Olayım?

7. Melike Şahin- Durma Yürüsene?

7. Melike Şahin- Durma Yürüsene?

8. Emircan İğrek- Nalan?

8. Emircan İğrek- Nalan?

9. Zeynep Bastık- Uslanmıyor ?

9. Zeynep Bastık- Uslanmıyor ?

10. Gülşen- Bangır Bangır?

10. Gülşen- Bangır Bangır?
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11. Serdar Ortaç-Karabiberim?

11. Serdar Ortaç-Karabiberim?

12. Sertap Erener- Koparılan Çiçekler?

12. Sertap Erener- Koparılan Çiçekler?

13. Yalın- Meleklerin Sözü Var?

13. Yalın- Meleklerin Sözü Var?

14. Demet Akalın- Evli, Mutlu, Çocuklu?

14. Demet Akalın- Evli, Mutlu, Çocuklu?

15. Son olarak, Pinhani- Dünyadan Uzak?

15. Son olarak, Pinhani- Dünyadan Uzak?

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miray soysal
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