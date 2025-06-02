Bu Şarkıların Çıkış Yılını Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Türkçe müziğin sevilen ve hafızalara kazınan şarkılarıyla karşındayız! Şimdi senin müzik bilginin ne kadar güçlü olduğunu ölçme zamanı. Bu testte 15 farklı şarkının çıkış yılını tahmin edeceksin. Bazıları çok eski, bazılarıysa yakın zamanlardan...
Bakalım kaç tanesinin çıkış yılını doğru tahmin edeceksin🤔Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!
O zaman, Haydi Testee!👇
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1. Hande Yener- Ya Ya Ya
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2. Tarkan- Kuzu Kuzu
3. Sezen Aksu- Biliyorsun
4. Edis- Dudak?
5. Mabel Matiz- Ahu?
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6. Simge- Aşkın Olayım?
7. Melike Şahin- Durma Yürüsene?
8. Emircan İğrek- Nalan?
9. Zeynep Bastık- Uslanmıyor ?
10. Gülşen- Bangır Bangır?
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11. Serdar Ortaç-Karabiberim?
12. Sertap Erener- Koparılan Çiçekler?
13. Yalın- Meleklerin Sözü Var?
14. Demet Akalın- Evli, Mutlu, Çocuklu?
15. Son olarak, Pinhani- Dünyadan Uzak?
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