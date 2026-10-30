Bu şarkılardan hangisi Mabel Matiz'e ait değil?

Mabel Matiz'in Türkçe pop müziğe kazandırdığı şarkıları saymakla bitiremeyiz. Sadece kendi albümlerindeki hitler bir yana, radyoda denk gelip eşlik ettiğimiz pek çok parçanın arkasında da yine o var. Hâl böyle olunca onun ürettiği melodileri ve sözleri diğerlerinden ayırmak bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Senin için araya ona ait olmayan bir parça gizledik!