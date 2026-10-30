Bu Şarkılardan Hangisi Mabel Matiz’e Ait Değil?
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Mabel Matiz'in Türkçe pop müziğe kazandırdığı şarkıları saymakla bitiremeyiz. Sadece kendi albümlerindeki hitler bir yana, radyoda denk gelip eşlik ettiğimiz pek çok parçanın arkasında da yine o var. Hâl böyle olunca onun ürettiği melodileri ve sözleri diğerlerinden ayırmak bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Senin için araya ona ait olmayan bir parça gizledik!
Bu şarkılardan hangisi Mabel Matiz'e ait değil?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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