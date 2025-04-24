Bu Şarkılar Seni Bahçede Koşan Çocuk Gibi Özgür Hissettirecek
Bazen öyle şarkılar vardır ki, duyduğun an içindeki çocuk şapkasını takıp sahalara geri döner! Ne dert kalır, ne tasa… Sadece hafiflik, eğlence ve sonsuz bir özgürlük hissi! İşte seni çimenlerde yalın ayak koşturacak, rüzgâr gibi hissettirecek şarkılar burada. Aç sesi, dünya bir anlığına durabilir!
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1. Coldplay – Viva La Vida
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2. Florence + The Machine – Dog Days Are Over
3. Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us
4. Pharrell Williams - Happy
5. MGMT – Electric Feel
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6. Of Monsters and Men – Little Talks
7. Tarkan - Hepsi Senin mi?
8. Sattas - Irie
9. Duman – Hayatı Yaşa
10. Athena – Arsız Gönül
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11. Can Bonomo & Nova Norda – Elalem
12. Adamlar - Koca Yaşlı Şişko Dünya
13. Pinhani – Beni Sen İnandır
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