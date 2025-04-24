Bu Şarkılar Seni Bahçede Koşan Çocuk Gibi Özgür Hissettirecek

Bazen öyle şarkılar vardır ki, duyduğun an içindeki çocuk şapkasını takıp sahalara geri döner! Ne dert kalır, ne tasa… Sadece hafiflik, eğlence ve sonsuz bir özgürlük hissi! İşte seni çimenlerde yalın ayak koşturacak, rüzgâr gibi hissettirecek şarkılar burada. Aç sesi, dünya bir anlığına durabilir!