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Bu Şarkılar Seni Bahçede Koşan Çocuk Gibi Özgür Hissettirecek

etiket Bu Şarkılar Seni Bahçede Koşan Çocuk Gibi Özgür Hissettirecek

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 23:58

Bazen öyle şarkılar vardır ki, duyduğun an içindeki çocuk şapkasını takıp sahalara geri döner! Ne dert kalır, ne tasa… Sadece hafiflik, eğlence ve sonsuz bir özgürlük hissi! İşte seni çimenlerde yalın ayak koşturacak, rüzgâr gibi hissettirecek şarkılar burada. Aç sesi, dünya bir anlığına durabilir!

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1. Coldplay – Viva La Vida

2. Florence + The Machine – Dog Days Are Over

3. Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us

4. Pharrell Williams - Happy

5. MGMT – Electric Feel

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6. Of Monsters and Men – Little Talks

7. Tarkan - Hepsi Senin mi?

8. Sattas - Irie

9. Duman – Hayatı Yaşa

10. Athena – Arsız Gönül

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11. Can Bonomo & Nova Norda – Elalem

12. Adamlar - Koca Yaşlı Şişko Dünya

13. Pinhani – Beni Sen İnandır

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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