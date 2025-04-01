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Bu Şarkıcı - Albüm Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapabileceksin?

etiket Bu Şarkıcı - Albüm Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapabileceksin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 15:31

Dinlediğimiz şarkıların hangi albümde olduklarına bakarak aslında şarkıcının nasıl bir ruh halindeyken o albümü hazırladığını anlayabiliriz. Elbette albümden favori şarkımız olacak ama hepsini bir bütün olarak dinlemek, daha anlaşılır olacak.

Bu yüzden albümlere ne kadar hakim olduğunu ölçmek için bir test hazırladık!

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Ma Belle
Ma Belle
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