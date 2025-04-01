Bu Şarkıcı - Albüm Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapabileceksin?
Bu Şarkıcı - Albüm Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapabileceksin?
Dinlediğimiz şarkıların hangi albümde olduklarına bakarak aslında şarkıcının nasıl bir ruh halindeyken o albümü hazırladığını anlayabiliriz. Elbette albümden favori şarkımız olacak ama hepsini bir bütün olarak dinlemek, daha anlaşılır olacak.
Bu yüzden albümlere ne kadar hakim olduğunu ölçmek için bir test hazırladık!
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İlk konuğumuz: Sezen Aksu. Hangi albüm ona ait?
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