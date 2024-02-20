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Bu Renk Testine Göre Bilinçaltının Dinlemek İstediği Şarkı Öneriyoruz!

etiket Bu Renk Testine Göre Bilinçaltının Dinlemek İstediği Şarkı Öneriyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 18:01

Ruhunu keşfetmeye hazır mısın? Çünkü bu testin sonunda, bilinçaltının dinlemek istediği şarkıyı ortaya çıkartacağız! 

O zaman teste👇

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1. Bu görsele baktığında aklında hangi renk kalıyor?

1. Bu görsele baktığında aklında hangi renk kalıyor?

2. En sevdiğin pembe tonunu seç!

2. En sevdiğin pembe tonunu seç!

3. Renklerini beğendiğin bir tabloyu seç!

4. Rengarenk pastalardan birini seç!

5. Bu çiçek buketlerinden gözüne en güzel geleni seç!

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6. Müziğin bir rengi olsa sence ne olurdu?

7. İçini açan tonu seç!

7. İçini açan tonu seç!

8. Son olarak, hangi renk dikkatini daha çok çekiyor?

8. Son olarak, hangi renk dikkatini daha çok çekiyor?
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