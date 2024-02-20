Bu Renk Testine Göre Bilinçaltının Dinlemek İstediği Şarkı Öneriyoruz!
Bu Renk Testine Göre Bilinçaltının Dinlemek İstediği Şarkı Öneriyoruz!
Ruhunu keşfetmeye hazır mısın? Çünkü bu testin sonunda, bilinçaltının dinlemek istediği şarkıyı ortaya çıkartacağız!
O zaman teste👇
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1. Bu görsele baktığında aklında hangi renk kalıyor?
2. En sevdiğin pembe tonunu seç!
3. Renklerini beğendiğin bir tabloyu seç!
4. Rengarenk pastalardan birini seç!
5. Bu çiçek buketlerinden gözüne en güzel geleni seç!
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6. Müziğin bir rengi olsa sence ne olurdu?
7. İçini açan tonu seç!
8. Son olarak, hangi renk dikkatini daha çok çekiyor?
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