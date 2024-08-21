Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Performanslar Bir Başka: Canlı Sesleriyle de Bizleri Kalbimizden Vuran 13 Şarkıcı

etiket Bu Performanslar Bir Başka: Canlı Sesleriyle de Bizleri Kalbimizden Vuran 13 Şarkıcı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 00:10

Hep dinlediğimiz o şarkıları, sevdiğimiz şarkıcılardan bir de canlı sesleriyle dinlemek istedik. İşte o performanslar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Mert Demir - Gözlerime Bak

2. Simge - Sevmek Yüzünden

3. Sakiler & Berkay - Yalanı Bırak

4. Aleyna Tilki - Ya Bu İşler Ne

5. Rubato & Buray - Careless Whisper

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Çakal - Yerli Plaka

7. Berkay & Edis - An

8. Emir Can İğrek - Can Dostum

9. Melike Şahin - Samatya'da İlk Rakı

10. Dua Lipa & Arctic Monkeys - Do I Wanna Know

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Göksel - Depresyondayım

12. Murat Dalkılıç - Kara Gözlüm

13. Dolu Kadehi Ters Tut - Dilerim Ki

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın