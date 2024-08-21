Bu Performanslar Bir Başka: Canlı Sesleriyle de Bizleri Kalbimizden Vuran 13 Şarkıcı
Bu Performanslar Bir Başka: Canlı Sesleriyle de Bizleri Kalbimizden Vuran 13 Şarkıcı
Hep dinlediğimiz o şarkıları, sevdiğimiz şarkıcılardan bir de canlı sesleriyle dinlemek istedik. İşte o performanslar...
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1. Mert Demir - Gözlerime Bak
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2. Simge - Sevmek Yüzünden
3. Sakiler & Berkay - Yalanı Bırak
4. Aleyna Tilki - Ya Bu İşler Ne
5. Rubato & Buray - Careless Whisper
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6. Çakal - Yerli Plaka
7. Berkay & Edis - An
8. Emir Can İğrek - Can Dostum
9. Melike Şahin - Samatya'da İlk Rakı
10. Dua Lipa & Arctic Monkeys - Do I Wanna Know
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