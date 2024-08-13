Bu Nasıl Tarz: Dinledikçe Daha Fazla Dinleyeceğiniz 12 Metronomy Parçası
Bu Nasıl Tarz: Dinledikçe Daha Fazla Dinleyeceğiniz 12 Metronomy Parçası
Yeni bir şeyler dinlemek istiyorsanız çok doğru yerdesiniz. İşte karşınızda eğlenceli klipleri ve müthiş melodileri ile Metronomy!
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1. The Look
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2. The Bay
3. Everything Goes My Way
4. Reservoir
5. My Love
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6. The Light
7. Nice Town
8. She Wants
9. Right on Time
10. With Balance
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