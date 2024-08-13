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Bu Nasıl Tarz: Dinledikçe Daha Fazla Dinleyeceğiniz 12 Metronomy Parçası

etiket Bu Nasıl Tarz: Dinledikçe Daha Fazla Dinleyeceğiniz 12 Metronomy Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 21:21

Yeni bir şeyler dinlemek istiyorsanız çok doğru yerdesiniz. İşte karşınızda eğlenceli klipleri ve müthiş melodileri ile Metronomy!

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1. The Look

2. The Bay

3. Everything Goes My Way

4. Reservoir

5. My Love

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6. The Light

7. Nice Town

8. She Wants

9. Right on Time

10. With Balance

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11. Contact High

12. Life and Death

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