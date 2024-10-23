Bu Manga Testinde Kaç Doğru Yapabileceksin?
Bu Manga Testinde Kaç Doğru Yapabileceksin?
Ne kadar Manga hayranısın? Bakalım bu testte kaç doğru yapabileceksin? Eğer kendine ve müzik bilgine güveniyorsan başlıyoruz!
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1. "Gülünce ışık saçan, o gözler yaşla doldu" şarkı sözü hangi şarkıya ait?
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2. "Ne sen baktın ardına ne ben, hep ayrı yollarda yürüdük" sözleri hangi şarkıya ait?
3. "Gidiyorum buralardan, dönüyorum durmadan" sözlerini sorsak peki?
4. Biraz da kolay soralım "Onun gibi bırakıp gitmeyecek, saklayıp gömeceksin" sözleri hangi şarkıya ait?
5. "Ayna, ayna hadi söyle, benden daha gamsızı var mı?" sözlerine hangi şarkıya ait?
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