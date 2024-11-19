Bu Kasım Kime Veda Ediyorsunuz? Ayrılık Sonrası Dinlenesi 15 Şarkı
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Bu Kasım Kime Veda Ediyorsunuz? Ayrılık Sonrası Dinlenesi 15 Şarkı
Kasım’a geldik yine… Ve sanki bu ayın bir ağırlığı var, değil mi? Ayrılıklar bir Kasım’da daha çok acıtıyor, vedalar daha derinden dokunuyor. Bazen biter diye sarıldığımız umutlar, bir bakmışız bitmiş… Ve o boşluk, işte tam da bu ayda kendini hissettiriyor. Hani bir yere kadar güçlü kalıyorsun ama bazı şeyler var, insanı darmadağın ediyor.
İşte biz de sizin için, bu hüzünlü ama bir o kadar da içimizi ısıtan ayrılık şarkılarını seçtik. Belki biraz iç dökersiniz, belki içinizi döken bu şarkılarda kendinizi bulursunuz. Kim bilir, belki de en güzel başlangıçlar en zor vedaların ardından gelir…
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1. Nazan Öncel - Gitme Kal Bu Şehirde
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2. Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu?
3. Badem - Sen Ağlama
4. Canozan, Deniz Tekin - Aşkın Bu Sarhoşluğu
5. Meyra - Ağladın Ya
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6. Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim
7. Model - Değmesin Ellerimiz
8. Kalben - Haydİ Söyle
9. Rei - Ah Canım Sevgilim
10. Gökhan Türkmen - Çatı Katı
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