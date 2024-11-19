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Bu Kasım Kime Veda Ediyorsunuz? Ayrılık Sonrası Dinlenesi 15 Şarkı

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etiket Bu Kasım Kime Veda Ediyorsunuz? Ayrılık Sonrası Dinlenesi 15 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 22:03

Kasım’a geldik yine… Ve sanki bu ayın bir ağırlığı var, değil mi? Ayrılıklar bir Kasım’da daha çok acıtıyor, vedalar daha derinden dokunuyor. Bazen biter diye sarıldığımız umutlar, bir bakmışız bitmiş… Ve o boşluk, işte tam da bu ayda kendini hissettiriyor. Hani bir yere kadar güçlü kalıyorsun ama bazı şeyler var, insanı darmadağın ediyor.

İşte biz de sizin için, bu hüzünlü ama bir o kadar da içimizi ısıtan ayrılık şarkılarını seçtik. Belki biraz iç dökersiniz, belki içinizi döken bu şarkılarda kendinizi bulursunuz. Kim bilir, belki de en güzel başlangıçlar en zor vedaların ardından gelir…

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1. Nazan Öncel - Gitme Kal Bu Şehirde

2. Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu?

3. Badem - Sen Ağlama

4. Canozan, Deniz Tekin - Aşkın Bu Sarhoşluğu

5. Meyra - Ağladın Ya

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6. Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim

7. Model - Değmesin Ellerimiz

8. Kalben - Haydİ Söyle

9. Rei - Ah Canım Sevgilim

10. Gökhan Türkmen - Çatı Katı

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11. Leyla The Band - Yokluğunda

12. Sufle & Canozan - Hiç Kimsenin Günahı Yok

13. Pinhâni - Çok Alıştım Sana

14. Mabel Matiz - Bahçemin En Zor Gülü

15. Kayahan - Gönül Sayfam

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
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