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"Bu Kadar Duygusal Olmaya Gerek Var mıydı?" Diyeceğiniz Yeni Şarkılar

etiket "Bu Kadar Duygusal Olmaya Gerek Var mıydı?" Diyeceğiniz Yeni Şarkılar

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 23:08

Son zamanlarda, müzik dünyası yeni şarkılarla adeta duygusal bir fırtına yaratıyor. Eğer siz de biraz kalp kırıklığı, biraz nostalji istiyorsanız, bu şarkılar tam size göre! Hangi şarkıyı dinlerseniz dinleyin, hepsinin içinde derin bir hüzün, bir kırıklık var. 'Bu kadar duygusal olmaya gerek var mıydı?' diye düşünmeden edemeyeceğiniz anlar yaşatacak şarkılar...

'Bu Kadar Duygusal Olmaya Gerek Var mıydı?' Diyeceğiniz Yeni Şarkılar

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1. Dedublüman & Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum

2. Cem Adrian & Çağan Şengül - Gidemem

3. Adamlar - Ah Be Güzelim

4. Güncel Gürsel Artıktay - Yakarım Geceleri

5. Sena Şener - Nereye Gidiyorsun

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6. Maya Perest - Karanfil Eker Misin

7. Emir Can İğrek - Tırnağın Kırılmasın

8. Simge Pınar - Sen Evimdin

9. Can Kazaz - Teselli Pınarım

10. Gaye Su Akyol - Yalnızlık Senden Daha Çok Seviyor Beni

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11. Bengü Beker - Aşka Doğru

12. Pera - Yollar

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sabrina
sabrina
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