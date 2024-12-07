"Bu Kadar Duygusal Olmaya Gerek Var mıydı?" Diyeceğiniz Yeni Şarkılar
"Bu Kadar Duygusal Olmaya Gerek Var mıydı?" Diyeceğiniz Yeni Şarkılar
Son zamanlarda, müzik dünyası yeni şarkılarla adeta duygusal bir fırtına yaratıyor. Eğer siz de biraz kalp kırıklığı, biraz nostalji istiyorsanız, bu şarkılar tam size göre! Hangi şarkıyı dinlerseniz dinleyin, hepsinin içinde derin bir hüzün, bir kırıklık var. 'Bu kadar duygusal olmaya gerek var mıydı?' diye düşünmeden edemeyeceğiniz anlar yaşatacak şarkılar...
'Bu Kadar Duygusal Olmaya Gerek Var mıydı?' Diyeceğiniz Yeni Şarkılar
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1. Dedublüman & Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum
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2. Cem Adrian & Çağan Şengül - Gidemem
3. Adamlar - Ah Be Güzelim
4. Güncel Gürsel Artıktay - Yakarım Geceleri
5. Sena Şener - Nereye Gidiyorsun
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6. Maya Perest - Karanfil Eker Misin
7. Emir Can İğrek - Tırnağın Kırılmasın
8. Simge Pınar - Sen Evimdin
9. Can Kazaz - Teselli Pınarım
10. Gaye Su Akyol - Yalnızlık Senden Daha Çok Seviyor Beni
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11. Bengü Beker - Aşka Doğru
12. Pera - Yollar
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