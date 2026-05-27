“Bu İşin Vakko’su Benim” Diyen Kasap Kurban Keserken Kendini Kesti

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.05.2026 - 13:45
Aydın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu. Kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar acil servislere başvururken kendisini yaralayarak koluna 20 dikiş atılan bir kasabın, 'Bu işin Vakko'su benim' sözleri ise yüzleri güldürdü.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aydın'daki hastanelerde yoğunluk yaşandı.

Kurban kesmeye çalışırken elini, kolunu ve bacağını kesen çok sayıda vatandaş tedavi altına alındı. Yaralılar arasında yıllardır kasaplık yaptığını belirten Şeref Taşkın da yer aldı. Kurban kesimi sırasında kolundan yaralanan Taşkın'a Aydın Şehir Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavi sürecinde koluna 20 dikiş atıldı. Yaşadığı talihsiz kazayı anlatan Taşkın, yıllardır bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Hayvana acıdığı için dalgınlık yaşadığını söyleyen Taşkın, 'Hayvana acıyıp onun yerine kendimi kestim. Hep hayvanlar mı kesilecek? Tamamen dalgınlıktan dolayı başıma geldi. Yıllardır kasaplık yaparım böyle bir durum ilk defa başıma geliyor. Ben bu işte ustayım, bu işin Vakko'su benim. 40 yılda bir kere kaza oldu, kendimi kestim. Olur böyle durumlar, ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Koluma 20 dikiş attılar' dedi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
