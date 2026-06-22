Kız Neşesi! Filenin Sultanları Maçında Kameraları Fark Eden Küçük Kız Kalpleri Eritti

Filenin Sultanları’nın uluslararası arenadaki önemli karşılaşmalarından birinde, tribünlerde her yaştan taraftarın coşkusu ekrana yansıdı. Maçın heyecanlı anlarında ekranlara gelen ve üzerinde ay-yıldızlı Türkiye forması bulunan küçük bir kız çocuğu, müsabakanın ilgi odağı haline geldi. Kendisini çeken kamerayı ve salondaki dev ekranı aniden fark eden minik taraftar, büyük bir sevimli tavırla ellerini saçına götürerek hızlıca düzeltip kameraya gülümsedi. Kameraya yansıyan bu tatlı görüntüler oyunu sunan spiker de dahil olmak üzere ekran başındaki herkesin kalbini eritti.