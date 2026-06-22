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Kız Neşesi! Filenin Sultanları Maçında Kameraları Fark Eden Küçük Kız Kalpleri Eritti

Kız Neşesi! Filenin Sultanları Maçında Kameraları Fark Eden Küçük Kız Kalpleri Eritti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 09:24
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın heyecan dolu mücadelesini tribünden takip eden minik bir taraftarın, kendisini çeken canlı yayın kamerasını fark ettiği anlardaki sevimli tepkisi sosyal medyada görenleri tatlıktan şeker komasına soktu. 

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Kameralara yansıyan görüntüler herkesin kalbini eritti

Kameralara yansıyan görüntüler herkesin kalbini eritti

Filenin Sultanları’nın uluslararası arenadaki önemli karşılaşmalarından birinde, tribünlerde her yaştan taraftarın coşkusu ekrana yansıdı. Maçın heyecanlı anlarında ekranlara gelen ve üzerinde ay-yıldızlı Türkiye forması bulunan küçük bir kız çocuğu, müsabakanın ilgi odağı haline geldi. Kendisini çeken kamerayı ve salondaki dev ekranı aniden fark eden minik taraftar, büyük bir sevimli tavırla ellerini saçına götürerek hızlıca düzeltip kameraya gülümsedi. Kameraya yansıyan bu tatlı görüntüler oyunu sunan spiker de dahil olmak üzere ekran başındaki herkesin kalbini eritti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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