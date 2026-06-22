Kız Neşesi! Filenin Sultanları Maçında Kameraları Fark Eden Küçük Kız Kalpleri Eritti
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın heyecan dolu mücadelesini tribünden takip eden minik bir taraftarın, kendisini çeken canlı yayın kamerasını fark ettiği anlardaki sevimli tepkisi sosyal medyada görenleri tatlıktan şeker komasına soktu.
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Kameralara yansıyan görüntüler herkesin kalbini eritti
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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