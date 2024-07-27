Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Hailey Bieber, hamilelik sürecini sosyal medyada özel pozlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Göz alıcı hamile fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutulan ünlü modelin bu pozları çok beğenildi.
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Geçtiğimiz yıllarda çocuklarının annesi olan eşlerini, dünya güzeli seçilen sevgililerini, herkesçe tanınan şarkıların altına imza atan şarkıcıları aldatan, ihanet iddalarıyla gündeme bomba gibi oturan erkekler bir kez daha "erkekler kapatılsın" sinirlerinizi havaya zıplatacak!
Hollywood'un sevilen isimlerinden yakışıklı aktör Leonardo DiCaprio, "Titanic" filmindeki rolü ve yakışıklılığı ile kalplerde taht kurmuştu. Şimdilerde 49 yaşına basan DiCaprio aşk hayatıyla dillere düşmeden edemiyor. Ünlü oyuncu bu sefer 19 yaşındaki bir modelle tatilde görüldü.
Birbirinden ünlü kadınların doğal saç renkleri ve sarışın hallerine yapılan editi görünce sarışın olma perilerine dur diyemeyeceksiniz. Gelin sarı saçın gücüne ve ünlü isimlerin geçirdiği değişime birlikte bakalım 👇
İlk kocasından iki çocuğunu kucağına alan Megan Fox kocasından boşanacağını açıklamasının ardından yine hamile kalmıştı. Şimdilerde aşk yaşadığı Machine Gun Kelly ile ayrıldığını söyleyen isim söylediklerinin aksine sevgilisinin klibinde oyandı, hem de karnı burnunda şekilde! Klibi gören sosyal medya kullanıcılarının 'yine mi hamile?' soruları gecikmedi tabii.
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Efsane şarkıcı Celine Dion 2024 Paris Olimpiyatlarında sahne alarak uzun süredir mücadele ettiği kas rahatsızlığının ardından muhteşem bir performansa imza attı.
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