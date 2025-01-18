Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Kraliyet ailesinin belki de en sevilen ve sempatik bulunan fertlerinden biri olan Kate Middleton geçtiğimiz sene belki de en çok gündemde kalan isimlerinden biri olmuştu. Üç aya yakın bir süre boyunca kendisini kamu görevlerine vermesiyle tanıdığımız Middleton'u ortalıkta görememiştik. Hal böyle olunca kendisinin öldüğünü söyleyen haberlerden tutun da evliliğinin bittiğine hatta kaçırıldığına dair pek çok iddia ortaya atılmıştı. Kraliyetle ilgili yazılar manşetlerden düşmezken Middleton ortaya çıkarak kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bir süredir tedavisi devam eden isim kemoterapi tedavisinin sonuna geldiğini duyurmuştu. Prensesten müjdeli haber geldi, Kate Middleton kanseri yendi.
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Geçtiğimiz aylarda Meksika'nın başkentinden düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) gündeme damgasını vurmuştu. Birinci olarak da Danimarka temsilcisi Victoria Kjær Theilvigo seçilmişti. Temsilcimiz Ayliz Duman ise dereceye girememişti. '2024 Kainat Güzeli' ünvanına layık görülen Danimarkalı güzelin bir makyaj videosu paylaşıldı. Victoria Kjær Theilvigo'nun makyajsız halini görenlerden birkaçı Ayliz için bir kez daha üzüldü.
Bir zamanların efsanevi ismi Nelly Furtado, kilo alma sürecini itiraf etti! Sosyal medyada son haliyle hayranlarını şaşırtan şarkıcı, bu değişimi nasıl yaşadığını ve bu dönemde neler hissettiğini takipçileriyle paylaştı. Furtado’nun son hali ise görenleri adeta dumura uğrattı.
2023 yazında Joe Manganiello ile olan 10 yıllık evliliğini sonlandıran Kolombiyalı aktris Sofia Vergara'nın, Formula 1 dünyasının efsane ismi Lewis Hamilton ile aşk yaşadığı iddia edildi. İddiaların sebebi ise ikilinin New York'ta beraber vakit geçirdiği anlar.
'@narodelrey' adlı bir Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımla sosyal medya ahalisinin beynini fena yaktı! Mükremin Gezgin'in "Harbiye konserine hazırlık" notuyla stüdyodan paylaştığı bir videodan ekran görüntüsü alan kullanıcı, sanki Lana Del Rey paylaşmış gibi gösterince olanlar oldu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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