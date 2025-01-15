Beklenen Haber Geldi: Bir Süredir Kanserle Mücadele Eden Prenses Kate Middleton Hastalığı Yendiğini Duyurdu!
Kraliyet ailesinin belki de en sevilen ve sempatik bulunan fertlerinden biri olan Kate Middleton geçtiğimiz sene belki de en çok gündemde kalan isimlerinden biri olmuştu. Üç aya yakın bir süre boyunca kendisini kamu görevlerine vermesiyle tanıdığımız Middleton'u ortalıkta görememiştik. Hal böyle olunca kendisinin öldüğünü söyleyen haberlerden tutun da evliliğinin bittiğine hatta kaçırıldığına dair pek çok iddia ortaya atılmıştı. Kraliyetle ilgili yazılar manşetlerden düşmezken Middleton ortaya çıkarak kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bir süredir tedavisi devam eden isim kemoterapi tedavisinin sonuna geldiğini duyurmuştu. Prensesten müjdeli haber geldi, Kate Middleton kanseri yendi.
Uzun süre boyunca ortalıkta görünmemesinin ardından geçen sene gündemden bir an olsun düşmeyen Kate Middleton hakkında ortaya atılan iddiaları hatırlıyorsunuzdur.
Kamu görevlerine olan bağlılığı ile Kraliyet ailesinin en sevilenlerinden biri olan Middleton geçtiğimiz sene üç aylığına ortadan kaybolması korkunç iddiaları da beraberinde getirmişti
Sağlık sorunuyla manşetlere yerleşen ve 'planlı' olduğu belirtilen bir operasyon geçirmesiyle gündeme oturan Kate Middleton 25 Aralık 2023 tarihinden sonra adeta sırra kadem basmıştı!
Sevenlerini merakta bırakmasının ardından ortaya atılan evliliğinde sorunlar olduğu, kaçırıldığı, hatta hayatını kaybettiğine dair spekülasyonlar almış başını gitmişti.
Ortaya çıkıp açıklama yapmadığı sürece önünü alamayacağını anladığı iddiaları yayınladığı videoyla bitirmeyi amaçlayan Middleton kendisine kanser teşhisi konulduğunu da böylece tüm dünyaya duyurmuştu.
Bu süreçte ailesiyle birlikte olmak istediğini ve anlayış beklediğini söyleyen Middleton geçtiğimiz eylül ayında kemoterapi sürecinin bittiğini duyurmuştu!
Ve beklenen müjdeli haber geldi... Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kate Middleton sonunda kanseri yendiğini açıkladı!
Ayrıca kendisi "Geçen yıl boyunca bana çok iyi baktıkları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla hastaneyi ziyaret ettim. Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik" ifadeleriyle teşekkürlerini sundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın