Beklenen Haber Geldi: Bir Süredir Kanserle Mücadele Eden Prenses Kate Middleton Hastalığı Yendiğini Duyurdu!

Kraliyet ailesinin belki de en sevilen ve sempatik bulunan fertlerinden biri olan Kate Middleton geçtiğimiz sene belki de en çok gündemde kalan isimlerinden biri olmuştu. Üç aya yakın bir süre boyunca kendisini kamu görevlerine vermesiyle tanıdığımız Middleton'u ortalıkta görememiştik. Hal böyle olunca kendisinin öldüğünü söyleyen haberlerden tutun da evliliğinin bittiğine hatta kaçırıldığına dair pek çok iddia ortaya atılmıştı. Kraliyetle ilgili yazılar manşetlerden düşmezken Middleton ortaya çıkarak kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bir süredir tedavisi devam eden isim kemoterapi tedavisinin sonuna geldiğini duyurmuştu. Prensesten müjdeli haber geldi, Kate Middleton kanseri yendi.