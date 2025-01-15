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Beklenen Haber Geldi: Bir Süredir Kanserle Mücadele Eden Prenses Kate Middleton Hastalığı Yendiğini Duyurdu!

Beklenen Haber Geldi: Bir Süredir Kanserle Mücadele Eden Prenses Kate Middleton Hastalığı Yendiğini Duyurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.01.2025 - 23:28

Kraliyet ailesinin belki de en sevilen ve sempatik bulunan fertlerinden biri olan Kate Middleton geçtiğimiz sene belki de en çok gündemde kalan isimlerinden biri olmuştu. Üç aya yakın bir süre boyunca kendisini kamu görevlerine vermesiyle tanıdığımız Middleton'u ortalıkta görememiştik. Hal böyle olunca kendisinin öldüğünü söyleyen haberlerden tutun da evliliğinin bittiğine hatta kaçırıldığına dair pek çok iddia ortaya atılmıştı. Kraliyetle ilgili yazılar manşetlerden düşmezken Middleton ortaya çıkarak kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bir süredir tedavisi devam eden  isim kemoterapi tedavisinin sonuna geldiğini duyurmuştu. Prensesten müjdeli haber geldi, Kate Middleton kanseri yendi.

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Uzun süre boyunca ortalıkta görünmemesinin ardından geçen sene gündemden bir an olsun düşmeyen Kate Middleton hakkında ortaya atılan iddiaları hatırlıyorsunuzdur.

Uzun süre boyunca ortalıkta görünmemesinin ardından geçen sene gündemden bir an olsun düşmeyen Kate Middleton hakkında ortaya atılan iddiaları hatırlıyorsunuzdur.

Kamu görevlerine olan bağlılığı ile Kraliyet ailesinin en sevilenlerinden biri olan Middleton geçtiğimiz sene üç aylığına ortadan kaybolması korkunç iddiaları da beraberinde getirmişti

Kamu görevlerine olan bağlılığı ile Kraliyet ailesinin en sevilenlerinden biri olan Middleton geçtiğimiz sene üç aylığına ortadan kaybolması korkunç iddiaları da beraberinde getirmişti

Sağlık sorunuyla manşetlere yerleşen ve 'planlı' olduğu belirtilen bir operasyon geçirmesiyle gündeme oturan Kate Middleton 25 Aralık 2023 tarihinden sonra adeta sırra kadem basmıştı!

Sağlık sorunuyla manşetlere yerleşen ve 'planlı' olduğu belirtilen bir operasyon geçirmesiyle gündeme oturan Kate Middleton 25 Aralık 2023 tarihinden sonra adeta sırra kadem basmıştı!

Sevenlerini merakta bırakmasının ardından ortaya atılan evliliğinde sorunlar olduğu, kaçırıldığı, hatta hayatını kaybettiğine dair spekülasyonlar almış başını gitmişti.

Sevenlerini merakta bırakmasının ardından ortaya atılan evliliğinde sorunlar olduğu, kaçırıldığı, hatta hayatını kaybettiğine dair spekülasyonlar almış başını gitmişti.

Ortaya çıkıp açıklama yapmadığı sürece önünü alamayacağını anladığı iddiaları yayınladığı videoyla bitirmeyi amaçlayan Middleton kendisine kanser teşhisi konulduğunu da böylece tüm dünyaya duyurmuştu.

Ortaya çıkıp açıklama yapmadığı sürece önünü alamayacağını anladığı iddiaları yayınladığı videoyla bitirmeyi amaçlayan Middleton kendisine kanser teşhisi konulduğunu da böylece tüm dünyaya duyurmuştu.
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Bu süreçte ailesiyle birlikte olmak istediğini ve anlayış beklediğini söyleyen Middleton geçtiğimiz eylül ayında kemoterapi sürecinin bittiğini duyurmuştu!

Bu süreçte ailesiyle birlikte olmak istediğini ve anlayış beklediğini söyleyen Middleton geçtiğimiz eylül ayında kemoterapi sürecinin bittiğini duyurmuştu!

Ve beklenen müjdeli haber geldi... Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kate Middleton sonunda kanseri yendiğini açıkladı!

Ve beklenen müjdeli haber geldi... Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kate Middleton sonunda kanseri yendiğini açıkladı!

'Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir, biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık'

Ayrıca kendisi "Geçen yıl boyunca bana çok iyi baktıkları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla hastaneyi ziyaret ettim. Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik" ifadeleriyle teşekkürlerini sundu.

Ayrıca kendisi "Geçen yıl boyunca bana çok iyi baktıkları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla hastaneyi ziyaret ettim. Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik" ifadeleriyle teşekkürlerini sundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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