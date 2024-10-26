Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Birçok ünlü ismin bulunduğu partilerinde akılalmaz suçlara imza atan 'Puff Diddy' lakaplı Sean Diddy Combs öne sürülen iddiaların ardından tutuklu yargılanmıştı. Hakkında beş farklı dava daha açılan Puff Diddy'e yöneltilen yeni suçlamalar kan dondurdu.
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Sektörün en yetenekli isimlerinden Sean Penn, kendisinden 34 yaş genç sevgilisiyle birlikte görüntülendi. 64 yaşındaki ünlü aktör, 30 yaşındaki sevgilisiyle şehrin sokaklarında objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz aylarda patlak veren ve yüzlerce insanın mağdur olduğu öğrenilen Puff Diddy olayının ardından ünlü bir markanın eski Ceo'su olan Mike Jeffries'in de reşit olmayanlara cinsel istismar uyguladığı öğrenildi.
Hollywood'un en ses getiren skandallarından birine imza atan rapçi Sean Diddy Combs yüzlerce delil ve suçlamanın ardından tutuklanmıştı. Puff Diddy lakaplı rapçiye çocuklarından destek geldi.
Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden eski One Direction üyesi Liam Payne sevenlerini derinden yaralamıştı. Eski grup üyelerine de erken bir veda eden Payne'nin ölüm nedeninden tutun da aşk hayatına kadar ortaya birçok spekülasyon atılmıştı. Liam Payne'in son sözlerini kız arkadaşı Kate Cassidy paylaş
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Ünlü oyuncu Pamela Anderson, 2019 yılından bu yana katıldığı her etkinlikte doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Peki Anderson'a makyajı bıraktıran nedeninin ne olduğunu biliyor musunuz? Hadi, gelin birlikte öğrenelim!
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