Ünlü Yapımlarla Tanıdığımız Ödüllü Aktör Sean Penn Kendisinden 34 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüldü
Ünlü Yapımlarla Tanıdığımız Ödüllü Aktör Sean Penn Kendisinden 34 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüldü
Sektörün en yetenekli isimlerinden Sean Penn, kendisinden 34 yaş genç sevgilisiyle birlikte görüntülendi. 64 yaşındaki ünlü aktör, 30 yaşındaki sevgilisiyle şehrin sokaklarında objektiflere yansıdı.
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1980'lerde başladığı kariyeriyle kısa sürede Hollywood'un en yetenekli aktörlerinden biri olarak tanınan Sean Penn birçok başarılı yapımın altına imza atmış isimlerden biri.
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Özel hayatıyla da dikkat çeken, daha önce 32 yaşındaki Leila George ile aşk yaşayan ünlü oyuncu boşandıktan iki yıl sonra bir modelle aşk iddialarına karışmıştı.
Kız arkadaşı Valeria Nicov ile Paris sokaklarında görüntülenen ünlü oyuncunun son hali kameralara böyle yansıdı.
64 yaşındaki aktörün 30 yaşındaki aktris sevgilisiyle görüntüleri dikkat çekti. İkilinin arasındaki yaş farkı gözlerden kaçmadı.
40 yaşına bastığında sigarayı bıraktığını söyleyen Sean Penn son yıllarda bu kötü alışkanlığa yeniden yenik düştüğünü bu yüzden de ağzındaki kürdanla gezdiğini söylemişti.
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